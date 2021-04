“Ya la echo de menos”: la desgarradora carta de Damian Lewis para despedir a su esposa, Helen McCrory

Damian Lewis honró la memoria de la actriz Helen McCrory y habló sobre la “brillante” vida de su compañera (Reuters)

Damian Lewis se despidió de su esposa Helen McCrory, fallecida el pasado viernes a los 52 años a causa de un cáncer, con una carta de tristeza y amor profundo. “Ya la echo de menos”, escribió el protagonista de “Billions” y “Homeland” en las páginas del diario The Sunday Times. “Nunca conocí a nadie que disfrutara tanto de la vida”, aseguró el actor británico al recordar a su gran compañera, conocida por sus papeles de Narcissa Malfoy en las películas de “Harry Potter” y Polly Gray en “Peaky Blinders”.

A pesar de que en los últimos meses la enfermedad se fue acelerando, Damian afirmó que su chica “brilló más intensamente de lo que nunca hubiera imaginado” durante este tiempo y en ningún momento “se compadeció, mostró miedo alguno o amargura”.

“Helen era una persona aún más brillante que actriz”, continuó el actor. “Vivía según los principios de la bondad y generosidad”, expresó.

Lewis continuó hablando sobre cómo McCrory siempre “difundió la felicidad”, escribiendo: “Incluso cuando moría en sus últimos días, cuando hablaba con nuestros maravillosos cuidadores, decía repetidamente, ‘muchas gracias’ en su estado medio delirante”.

Damian Lewis y Helen McCrory (Reuters)

“Nunca he conocido a nadie capaz de disfrutar tanto de la vida”, dijo Lewis. “Su capacidad para estar en el presente y disfrutar el momento fue inspirador. Tampoco estaba interesada en mirarse el ombligo. No tenía un interés real en la autorreflexión; creía en mirar hacia afuera, no hacia adentro. Por eso fue capaz de convertir su luz tan brillante sobre los demás”.

Lewis, quien se casó con McCrory en 2007 después de conocerse en la producción de “Five Gold Rings” en el Almeida Theatre de Londres en 2003, dijo que la difunta actriz dejó a sus dos hijos, su hija Manon, de 14, y su hijo Gulliver, de 13, “demasiado pronto, pero han sido preparados para la vida “.

“Tienen en ellos la valentía, el ingenio, la curiosidad, el talento y la belleza de su madre. Ella nos ha exhortado a ser valientes y no tener miedo”, dijo Lewis.

“Ella ha sido absolutamente heroica en su enfermedad. Divertida, por supuesto, generosa, valiente, sin quejarse, recordándonos constantemente lo afortunados que hemos sido, lo bendecidos que somos. Su generosidad ha extendido a animarnos a los tres a vivir. Vivan plenamente, aprovechen las oportunidades, tenga aventuras”, continuó.

Helen McCrory y Damian Lewis (The Grosby Group)

“Ya la extraño”, dijo Lewis. “Ella ha brillado más intensamente en los últimos meses de lo que imaginas. Su mayor y más exquisito acto de valentía y generosidad ha sido ‘normalizar’ su muerte. No ha mostrado miedo, amargura, autocompasión, solo nos armó de valor para seguir adelante e insistió en que nadie esté triste, porque ella es feliz”.

“Ella ha sido un meteorito en nuestra vida”, concluyó.

“Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familiares”, anunciaba Lewis en Twitter el viernes pasado.

“Murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas”, continuó Lewis. “Ella brillaba tan intensamente. Ve ahora, pequeña, al aire, y gracias”.

McCrory ha sido honrada en las redes sociales desde la noticia de su muerte por coprotagonistas y amigos, incluidos Daniel Radcliffe, Helen Mirren, Jason Issacs, J.K. Rowling, Tom Felton y Cillian Murphy.

