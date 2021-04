“Alimenta el alma”: Andrea Legarreta reveló qué la hace feliz y llena de orgullo

Historia de Mía Rubín

Andrea Legarreta se pronunció orgullosa de su hija, Mía Rubín, por su debut discográfico y de acuerdo con un mensaje que compartió en redes, “su corazón está “lleno de alegría ” por esta noticia.

“Hermosuras, les comparto algo que llena mi corazón de alegría y orgullo. Hoy ya está en todas las plataformas musicales el álbum #Raíces con mis amores @erikrubinoficial y @miarubinlega Cualquier madre que ama a sus hijos los quiere ver realizar sus sueños, los apoyamos en sus mejores y peores momentos, en sus pasiones y talentos. ¡Hoy veo materializarse el sueño de una niñita que ya es una jovencita y que nació para cantar!”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram.

La famosa conductora detalló que desde pequeña su hija mostró sus dotes musicales y que su amor por el arte ha sido evidente a lo largo de su trayectoria musical, pues aunque debutó discográficamente, ya ha colaborado con su padre el ex Timbiriche, Erik Rubín.

“Desde muy pequeñita mostró su amor por la música. Que todo el tiempo y toda la vida, canta y canta sin parar y nos alimenta el alma con esa hermosa voz que le regaló Dios. Desde pequeñita se ha preparado en distintas áreas artísticas y su amor por el arte ha sido evidente”, abundó en su cuenta oficial.

Erick Rubín y su hija en Instagram

Aseguró que el talento lo trae en la sangre gracias a su padre y que le da gusto que siga trabajando con el en nuevos proyectos musicales. Agrego que su hija merece ser feliz.

“Hay seres que nacen sabiendo cuál es su pasión y a que quieren dedicar su vida. Y todos los seres del mundo merecemos ser felices en lo que hacemos y en la vida. Que felicidad que sea de la mano de tu pá que también ama la música y corre por sus venas”, expresó Legarreta.

La conductora de HOY aprovechó su publicación para invitar a su seguir a seguir los lanzamientos de su hija y pidió que estos agreguen a sus playlist las colaboraciones que Mía tendrá con su padre en un futuro.

“Qué orgullosa estoy de ustedes. Se me desborda de amor el corazón. Con todo cariño y agradecimiento por su apoyo, los invito a que den un viaje por RAÍCES y disfruten un recorrido musical por grandes éxitos de @erikrubinoficial y también de otros artistas y temas inéditos con el sabor de nuestras raíces latinas con un gran invitado, nuestro adorado y talentoso @chuchorivas Les aseguro que lo van a disfrutar mucho y será de sus #playlists favoritas”, abundó.

Por otro lado, a un día de haber lanzado en todas las plataformas de música la canción Me rehúso, original de Danny Ocean, Erik Rubín y su hija Mía se vieron envueltos en una polémica por plagio.

Pues la versión de la canción que padre e hija interpretaron no fue la del venezolano, sino la Daniel, me estás matando lanzada en el 2020. Tras el estreno de Me rehúso de Mía y Erik Rubín, también acompañados por Chucho Rivas muchos de los fans los acusaron de plagio y les exigieron darle el crédito al dúo.

Es por ello que el ex Timbiriche aclaró las acusaciones de algunos de sus fans y aseguró que todo se trata de un malentendido.

En un primer video Erik Rubín puso en contexto la situación: “hay gente que dice que me robé la versión de Daniel, me estás matando”. Sin embargo, el cantante detalló que desde la primera vez que interpretaron la canción, en diciembre del 2020, explicó que la versión de la canción era del dúo: “Para toda la gente que no vio el concierto, menciono que es una versión de Daniel, me estás matando”.

