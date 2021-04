Qué le heredó María Félix a su ahijada Frida Sofía

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma (Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

María Félix falleció el 8 de abril de 2002 cuando Frida Sofía tenía 10 años, la joven ha expresado en diversas ocasiones su afinidad con la estrella de cine, “Yo creo que soy Frida Félix […] 100 por ciento, ‘Todas mis guerras’, ¿no?, ¿por qué no?, me encanta todo lo que dice, cómo se maneja, qué hace, para mí sigue viva, yo creo que si con alguien me puedo relacionar es con María Félix.” dijo a principios de abril.

Además de recordar que su abuela Silvia Pinal le dijo que parecía “un puerco” y mencionar que no entendía porque su madre se había alejado de ella, la modelo le platicó a Lucía Méndez cuál era la herencia que le había dejado María Félix, su madrina de bautismo.

“Fue una mujer de muy pocas palabras pero me dijo ‘tú vas a heredar unas joyas divinas, es lo único que te debería de interesar’”, dijo Frida Sofía mientras imitaba los movimientos y el tono de voz de la protagonista de Una mujer cualquiera (1949).

Frida Sofía se sinceró con Lucía Méndez respecto a diversos temas (Foto: YouTube / luciamendeztv)

Ante dicha anécdota Lucía Méndez se sorprendió y le preguntó a la joven si realmente había heredado dichas joyas, a lo que Frida Sofía respondió que si entre risas.

María Félix fungió como su madrina gracias a la cercanía de la madre de Pablo Moctezuma. Frida Sofía también destapó que la considerada mujer más bella de su tiempo mostraba tanta soberbia que no dejaba que ninguna otra mujer se acercara demasiado a su presencia, con el fin de únicamente destacar ella y que nadie le robara su atención.

A principios de abril la también modelo contó que el no apellidarse como su padre le generó una serie de conflictos en su desarrollo, y es una de las cosas que tiene por reprochar, aunque no aclaró si ahora en su vida adulta buscaría cambiarse legalmente los apellidos:

“Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar (en ese momento), pero básicamente […] el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, añadió.

Frida Sofía contó aspectos de la relación con su abuela (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

Durante la conversación que tuvo con Lucía Méndez, también contó los regaños que ha sufrido por parte de su abuela Silvia Pinal, quien mostró desagrado por cómo lucía la figura de Frida Sofía.

La cantante recordó una anécdota de un gran regaño: “Una vez que regresé del internado me vio chuby y me dice: ‘no, tú no pareces Pinal, pareces puerco’”. Al momento de concluir con la historia, Frida Sofía mostró una gran cara de sorpresa y expresó “la dinastía se me fue, pero para ya sabes dónde”, dijo entre risas.

Dicho comentario sobre su aspecto generó inseguridades en Frida Sofía: “Me regresé (al internado) y yo así de ‘¿eso es frito?’, entonces ya no comía nada, o sea, fue horrible”, aseguró.

A pesar de ello la hija de Alejandra Guzmán compartió algunas de las cualidades que le gustan de su abuela: “Siempre ha sido una mujer muy orientada en lo que es la belleza, en lo que es el glamour”, así como “lo disciplinada que es” y su sentido del humor.

