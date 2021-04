Madame Curie: todo sobre la película que ya puede verse en Netflix

La cinta no estuvo mucho tiempo en cines debido a la pandemia (Foto: Netflix)

La cinta se basó en hechos reales de la vida de la científica y e ula Radioactive (aunque en el mercado latino se presentó como Madame Curie), que cuenta la vida de la científica Marie Curie, ganadora en dos ocasiones del Premio Nobel (de Física en 1903 y Química en 1911), quien descubrió dos elementos de la tabla periódica y fue la primera mujer en ser docente en la Universidad de París.

La cinta se basó en hechos reales de la vida de la científica y es protagonizada por Rosamund Pike como Marie Curie, Sam Riley como Pierre Curie, Anya Taylor-Joy como la hija de la científica, Irene Curie, y, Aneurin Barnard como Paul Langevin.

Esta cinta fue estrenada en 2020 en el Festival de Cine de Toronto; sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19 no pudco disfrutarse por mucho tiempo en la pantalla grande, es por eso que estos son los datos que debes de saber antes de disfrutar esta película desde la comodidad de tu casa:

La crítica y la audiencia que pudieron disfrutar la historia durante su estreno fueron severos en calificarla, el portal Rotten Tomatoes (especializado en crítica de productos culturales) le otorgó un 62 por ciento de aprobación, mientras que la audiencia fue un poco más dura al sólo darle 44 por ciento de acogida a la cinta.

No obstante, la trama que se aprecia en pantalla es producto de la adaptación del cómic: “Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout” (en español: Radioactividad: Marie y Pierre Curie, una historia de amor y consecuencias), realizado por la escritora, artista y profesora estadounidense, Lauren Redniss.

Este cómic, pensado principalmente para los más pequeños, combinó las artes gráficas con la biografía de este matrimonio científico con el fin de presentar su historia y transportar a la época.

El largometraje estuvo dirigido por la cineasta, ilustradora, escritora y actriz iraní Marjane Satrapi, quien ha vivido en el exilio en diversos países europeos, aunque su actual residencia se encuentra en París, Francia. Fue directora de películas como Persépolis (2007), Las voces (2014) y Madame Curie (2020), esta última fue una dedicatoria a su madre ya que siempre soñó con que su hija fuera como la científica.

La cinta fue protagonizada por la británica Rosamund Pike, actriz que está nominada al Oscar este año por su actuación como Marla Grayson en la cinta Descuida, yo te cuido, papel por el que ya obtuvo un Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical. Esta es su segunda nominación a los premios de la Academia, en 2015 fue nominada en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la cinta Perdida.

De nueva cuenta, veremos en la pantalla de Netflix a la actriz Anya Taylor-Joy, quien obtuvo popularidad por su actuación como la jugadora de ajedrez Beth Harmon en la miniserie Gambito de Dama, papel por el que obtuvo el Globo de Oro como mejor actriz este año.

Así que más allá de las críticas y con un gran elenco, la plataforma de streaming apostó a darle una segunda oportunidad a la cinta al agregarla en su catálogo y permitir que un público más amplio la pueda disfrutar.

Datos de Marie Curie:

Fue una física y química polaca, cuyo nombre completo era Maria Salomea Sklodowska.

Nació cuando Polonia estuvo invadida por Rusia a finales del siglo XIX, así que creció aprendiendo polaco y estudiando la historia de su país a escondidas de las autoridades.

Descubrió el radio y el polonio, dos elementos químicos que no estaban presentes en la tabla periódica.

Estudió y patentó las técnicas para aislar isótopos radioactivos.

El término “radioactividad”, dentro de la lengua francesa, está acuñado a ella.

El premio Nobel de Física lo compartió con su esposo Pierre Curie y el físico Henri Becquerel.

Fue la creadora de aparatos para tomar radiografías.

