Por qué Netflix no quiso negociar con Aracely Arámbula para “Luis Miguel: La serie”

Arámbula demandó hace algunos años a Luis Miguel por la pensión de sus hijos (Instagram)

A un día de que Aracely Arámbula emitiera un comunicado para notificar que su imagen no podrá ser incluida en la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, ahora es su abogado, Guillermo Pous -quien también trabaja en los asuntos legales de distintas personalidades del medio del espectáculo-, el que profundizó al respecto.

El jurista reveló que la madre de los hijos del “Sol” nunca recibió una oferta económica para que su nombre apareciera en el proyecto de Netflix, por lo que queda descartado el hecho de que aparezca su historia retratada en la exitosa serie.

Tras la pregunta expresa del motivo por el que ‘La Chule’ no se arregló financieramente con la producción en la que participan Diego Boneta y Camila Sodi, Pous confesó:

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado.

"La Chule" celebró que se hayan tomado en cuenta sus peticiones para no aparecer en la serie (Foto: Instagram @aracelyarambula/ @lmxlm)

Pous reveló que una alternativa de los creadores de la serie era representar la figura de la actriz con algún personaje y una actriz encarnándolo a semejanza de ella, pero esta opción también será descartada:

“La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que esa explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia”, expresó.

Mencionó también que la oposición inicial de aparecer en el proyecto, habría bastado para que la productora desistiera de incluir alusiones a Aracely:

Aracely Arámbula preparará un libro donde narrará aspectos relacionados con su relación con Luis Miguel (Foto: Instagram @aracelyarambula)

“Ellos (la productora) se pudieron haber opuesto y haber decidido llevarlo a cabo, pero me parece que lo entendieron. No creo que alguien más se les hubiera opuesto como lo hicimos nosotros, de hecho me parece que nadie al día de hoy se ha opuesto, a pesar de la inconformidad que muchos han presentado de cómo se les ha presentado. Por eso Aracely Arámbula menciona en su comunicado que celebra que se haya respetado ese derecho y que todos deberían hacerlos valer, sobre todo como figuras públicas”, agregó.

Y es que los pequeños que el querido cantante procreó al lado de la actriz de telenovelas como Abrázame muy fuerte y Soñadoras tampoco podrás ser aludidos en la producción que está por lanzar su segunda entrega.

“Desde un inicio, cuando iniciaron las pláticas, se hizo énfasis de incluir a los menores, es decir, que mucho menos se permitía vincular a los niños, y además siendo menores”, detalló.

Trailer de la segunda temporada Luis Miguel, que abordará algunas de las relaciones más mediáticas del cantante (Video: Netflix)

No obstante, el abogado dejó entrever que Arámbula podría contar su experiencia como madre y esposa de Luis Miguel en un futuro libro de memorias que ya prepara:

“Son productos diferentes, una cosa es que ella platique todas sus experiencias, la narrativa personal hasta llegar al punto profesional, y culminar, a lo mejor, en su etapa como madre, pero no por ello significa explotar comercialmente ni la vida ni la imagen de otras personas, se pueden hacer comentarios en relación de cómo se llegó a cierto punto después de pasar ciertas etapas, ella puede comentar […] ‘en el momento en el que la vida me puso a una persona enfrente decidimos hacer vida en común y acabé siendo la madre de dos maravillosos hijos’, no explota la imagen de la persona, no lo menciona, no lo utiliza, no cambia el sentido, y no deja de llegar hasta ese punto que ella quisiera contar”, concluyó.

