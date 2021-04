“Estoy demacrada”: Lucerito Mijares mostró los estragos de la pandemia en su rostro

Lucerito Mijares, la hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, de nueva cuenta dio de qué hablar en redes sociales y en un Live aseguró que la pandemia la tiene demacrada y aburrida por el confinamiento.

“Este es mi primer Live, vean lo demacrada que estoy, no lo puedo creer, no, no manches (...) parezco señora y la verdad no tengo idea de cómo esto está pasando. Mi días en cuarentena son lo peor. Además hace un calor”, dijo en la trasmisión en vivo.

Aprovechó para mandar saludos a su fans, responder preguntas y también reír con ellos. Cabe destacar que la hija de Lucero recién se contagió de Covid-19, junto con su madre, Lucero lo informó en su canal de Youtube.

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos”, relató Lucero, quien no especificó cuándo se dio el contagio que sufrieron ella y su hija.

Lucerito Mijares demacrada por la pandemia

Por otro lado, para la hija de la cantante, la pandemia le ha afectado en otros sentidos, pues desde que debutó en la industria musical, asegura que no encuentra oportunidades, al igual que sus padres.

No obstante, Lucerito Mijares, ha comenzado su carrera con el pie derecho, pues luego de sus primeras incursiones en la música al cantar al lado de su famoso padre y luego hacer lo propio con la también popular Lucero, la joven de 16 años ganó su primer premio en la categoría de Mejor Debut en los Fans Choice Awards.

Con dicha distinción, la adolescente se alzó por encima de las también hijas de famosos Mía Rubín y Sarita Sosa, por lo que Lucerito se mostró muy agradecida por el público, que es quien se encargó de votar por ella en ducha premiación.

Con su tono de voz y su estilo al cantar, la hija de los artistas se ha ganado la admiración de un sector del público, y ya ha recibido gran cantidad de halagos y comentarios positivos destacando que habría heredado el talento vocal de sus famosos padres.

Ahora, Lucerito concedió su primera entrevista por su cuenta, en el marco de su debut artístico, ya que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por elementos de la prensa, quienes la felicitaron por su logro siendo que al momento la chica cuenta con sólo tres canciones grabadas y ningún álbum completo en las plataformas digitales.

Lucerito compartió con los medios cuáles han sido los consejos que le han dado sus padres para sobrellevar el éxito en la carrera del entretenimiento, y destacó que no “pelar” los comentarios mal intencionados sería la clave para no enfrascarse.

“Que a veces no pele muchos los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista”, expresó la joven en declaraciones para medios como Despierta América, Hoy día y Suelta la sopa.

Sobre el hecho de ya haber compartido el escenario con sus padres, Lucerito dijo sentirse “muy privilegiada”, y también agradeció el apoyo de los fans que ya ha ido cosechando en su corta, pero fructífera carrera musical: “No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino y me han seguido todo este tiempo”.

