“Tu abuela te ama intensamente”: Silvia Pinal por fin envió un mensaje a Frida Sofía, en medio del escándalo

Silvia Pinal difundió un comunicado expresando su sentir en torno a la situación que reveló su nieta (Foto: Cuartoscuro)

Ha pasado una semana desde que comenzaron a desvelarse las confesiones de Frida Sofía, quien en una cruda entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán relató aspectos de su pasado, su infancia y los terribles momentos que sufrió al ir creciendo.

Y es que la nieta de Enrique Guzmán narró entre lágrimas que presuntamente su abuelo “la había manoseado” desde que tenía cinco años, hecho que le generó un trauma y que constituye un delito por el que a sus 30 años, la heredera de la dinastía se encuentra evaluando si demandará penalmente toda vez que con las recientes modificaciones a la ley, el abuso no ha prescrito.

Quien se había mantenido al margen de la información es la matriarca del clan, la abuela Silvia Pinal, pues diversas voces aseguraron que la emblemática actriz del cine nacional estaba siendo cuidada por sus allegados para no exponerse a la noticia y como consecuencia ver mermada su salud por el impacto.

Frida ha sostenido la versión, y aunque el abuelo lo negó rotundamente, ella no se ha desdicho (Foto: captura de pantalla de @ifridag)

Se dio a conocer que Pinal estaba en su departamento de Acapulco, alejada del bullicio de la televisión y los medios, por lo que supuestamente estaría en “una burbuja” y ajena al escándalo que estalló en torno a su polémica familia.

Ahora, la oficina de la también productora teatral difundió un comunicado con su postura, donde deja ver que su experiencia en la realización de proyectos dramáticos la ha hecho sensibilizarse con las problemáticas sociales, por lo que no es ajena al drama que expuso la hija de “la reina del rock”:

“A continuación, unas palabras de la C. Silvia Pinal: Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona, el actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto. Ahora bien, en este sentido puntualizo lo siguiente:

Por su parte, Alejandra Guzmán lanzó una desesperada petición para frenar ataques de Frida Sofía a Enrique Guzmán (Foto: Captura de pantalla)

Gracias a Mujer, Casos de la vida real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar”, expresó la llamada “última diva”, de 89 años.

Pinal le envió a su nieta un mensaje de apoyo y le refrendó su cariño invitándola a acercarse a ella para tratar el intrincado tema que ha acaparado las planas de espectáculos, pero esta vez en la intimidad del seno familiar para tratarlo en privado:

Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto

Una de las revelaciones de Frida Sofía es que Silvia Pinal se quedó fuera de su fiesta de bautizo, por indicación de su madrina María Félix (Foto: Cuartoscuro)

En tanto, la veterana actriz se dirigió a los medios de comunicación pidiéndoles respeto para el delicado tema que se vive al interior de una de las familias más populares del medio artístico latinoamericano, asegurando que buscará resolver “cualquier tipo de desavenencia”:

“Exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo, como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia. Por su atención, muchas gracias”, finalizó la actriz en el esperado mensaje difundido a la prensa.

