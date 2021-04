Lucía Méndez ahora es youtuber y su primera invitada fue Frida Sofía

Lucía Méndez estrenará su nuevo proyecto en su canal con una entrevista a Frida Sofía

Lucía Méndez anunció esta tarde que iniciará una nueva etapa en su carrera artística en la que cambiará de plataforma e incursionará como youtuber. Su primera entrevista será con Frida Sofía y prometió que la modelo contará su versión de los hechos. Esta sección, Lucía Méndez Presenta, en su canal de YouTube, Luciamendeztv, se estrenará el próximo 15 de abril a las 14:00 horas.

En el primer avance lanzado, se muestra a Frida Sofía hablando de la polémica en la que se ha visto envuelta después de que denunció en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo, Enrique Guzmán, abusaba de ella cuando era niña.

Esta será la primera entrevista en la que la modelo hablará acerca de lo que está sucediendo en su vida, pues en ocasiones anteriores sólo se había pronunciado a través de redes sociales, mientras que Enrique Guzmán ya se ha presentado en Ventaneando, en donde defiende su posición como inocente.

Video: YouTube-luciamendeztv

Entre las declaraciones que hace Frida durante el avance, explica que su denuncia no inició por buscar dinero de sus familiares, sino porque ella necesitaba externar la terrible experiencia que había vivido con su abuelo. “Odio, eso sí, pedir dinero. Esa es una de las cosas que la gente no conoce de Frida”, confesó.

La modelo también reveló que no se esperaba que la controversia por sus declaraciones fuera a agrandarse tanto, inclusive confesó que casi la “derrumbaba” la situación. Agregó que se siente muy herida por lo sucedido.

Por otra parte, Frida también manifestó que no se alejó de toda su familia después de lo acontecido, pues a pesar de que su padre casi no estuvo presente durante su infancia y no pudo hacer nada por ella, no lo culpa por lo acontecido con su madre y abuelo.

Se espera que en la entrevista Frida Sofía revele cómo ha afrontado la controversia por sus declaraciones en contra de su abuelo y su madre, Alejandra Guzmán, a quien también culpo de abuso y que ha declarado creer en las declaraciones de su padre.

Frida Sofía reveló que se siente muy herida por la situación que atraviesa (Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

Lucía Méndez, por su parte, anunció que si pudiera mandarle un mensaje a Alejandra Guzmán, le diría: “que la vida no es comprada, que la vida no la tenemos asegurada, hay errores que uno comete”.

La modelo invitó a las personas que han sido abusadas a denunciar: “No les de miedo decir la verdad, porque tras puerta cerrada es otra historia. Yo creo que esto le pasa a mucha gente, no sólo a mí”.

Esta primera entrevista se hizo a través de una videollamada, en la que se ve a Frida Sofía y Lucía Méndez desde sus casas. La plática promete ser reveladora, pues no sólo se tocará el tema de los abusos que la modelo sufrió por parte de su familia, sino también las celebridades se abrirán a hablar sobre aspectos privados de sus vidas.

Frida Sofía invitó a las personas a que denuncien si han sido abusadas, esto después de que ella denunció el abuso cometido por su abuelo, Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

Frida Sofía denunció que Enrique Guzmán abusó de ella desde los 5 años, además de que su madre, Alejandra Guzmán, permitió que algunas de sus parejas abusaran de ella desde los 8 años, mientras que ella misma abusaba psicológicamente de su hija.

La cantante y actriz Lucía Méndez anunció que se encuentra muy emocionada por este nuevo proyecto en su vida, en el que entrevistará a diferentes personas, entre ellas dijo que espera poder invitar a Luis Miguel, con quien tuvo una relación en la década de los 80.

Invitó a través de sus redes sociales a sus seguidores a que se suscriban a su canal de YouTube, en donde promete tener muchas sorpresas.

SEGUIR LEYENDO:

“Me dolió verte los moretones en tus ojitos”: crudo relato de Alejandra Guzmán, sobre la violencia de Enrique Guzmán contra Silvia Pinal