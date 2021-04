Frida Sofía sí denunciará a Enrique Guzmán por abuso sexual, aseguró Gustavo Adolfo Infante

Fotos: Especial//Instagram @ifridag

Frida Sofía da un paso adelante en las acusaciones que hizo sobre su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual y es que la empresaria sí interpondrá una denuncia penal en busca de justicia para su caso.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán cuenta con el apoyo de su padre Pablo Moctezuma, por lo que pronto se conocerán más detalles de este proceso legal.

“Estoy en condiciones de decirles, que Frida Sofía sí va a demandar, tiene el apoyo de su padre y sí lo va a denunciar”, dijo el comunicador esta mañana en el programa Sale el Sol.

La declaración del comunicador ocurrió justo después de que Frida Sofía presentó una prueba más de su caso en Instagram, donde publicó una fotografía de su infancia.

(Foto: captura de pantalla de @ifridag)

En la imagen se le ve abrazada por su madre, pero con una cara de terror ante la presencia de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

“Para tod@s los que quieren pruebas... ¡¡¡perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad!!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS”, escribió la joven en su última publicación.

Este caso parece que tomará un rumbo legal y es que al proceso de Frida Sofía se suma el que supuestamente ya promovió el otro protagonista de la historia, Enrique Guzmán.

Guzmán adelantó a TV Notas que cerrará filas con los abogados de su hija, con lo que la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos, donde Frida Sofía reside.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó a la publicación mexicana.

(Foto: Instagram de Frida Sofía)

Enrique Guzmán dijo que iniciaron este proceso para limpiar su imagen: “Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.

El ánimo del cantante sí se vio mermado desde que su nieta lo acusó de abuso sexual la semana pasada, cuando en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, sostuvo que fue tocada indebidamente desde los cinco años por su abuelo.

Con esto se sabe que la familia Guzmán Pinal está frente a uno de los escándalos más escabrosos en su historia y podría escalar hacia un ámbito legal. Luego de que Frida Sofía acusara públicamente a Enrique Guzmán de supuesto abuso sexual, ambas partes ya analizan emprender acciones ante la justicia de Estados Unidos y México, respectivamente.

En la entrevista que Frida Sofía ofreció al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la cantante reveló entre lágrimas que su abuelo había abusado sexualmente de ella cuando era niña en numerosas ocasiones y que incluso en su inocencia había llegado a normalizarlo, situación que le había causado culpa.

“Me manoseó desde los 5 años (...) Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta porque la quiere no tienes ni idea”, aseguró.

Después de esto las redes sociales se volcaron a favor de la Frida, que había sido amedrentada y criticada por mucho tiempo, y algunos usuarios han aplaudido su valentía por romper el silencio.

No obstante, Alejandra Guzmán emitió un mensaje desde su cuenta de Instagram desacreditando las declaraciones de su hija y apoyando a su padre, situación que ocasionó una serie de opiniones negativas por la falta de apoyo a su hija en tiempos tan convulsos para las mujeres.

Con información de Efe

