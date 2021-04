Quién es Ana Patricia Gámez, la conductora de Enamorándonos que anunció su retiro

Ana Patricia Gámez es conductora de Enamorándonos desde su estreno en 2019 (Foto: Instagram@anapatriciatv)

La edición estadounidense de Enamorándonos soltó una noticia repentina tanto para los concursantes como para sus fans: Ana Patricia Gámez, la conductora que ha dado seguimiento al show desde su estreno en 2019, anunció su retiro de la televisión. Su compañero de set, el chileno Rafael Araneda, acompañó a Ana Patricia en ese momento y le reiteró el cariño que le tiene como amigo y colega.

Los motivos de su salida no fueron un misterio. La ex reina de belleza, luego de dar un discurso conmovedor donde recordó cómo han sido los últimos 10 años de su vida en Univisión, explicó que su decisión fue tomanda con base en su posición como madre:

“He decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7. Porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar en esos momentos con ellos. Esos momentos cuando los recojo de la escuela, cuando los llevo al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración”, expresó la también reportera.

La también reina de belleza explicó que quiere darle prioridad a su faceta de madre (Foto: Instagram@anapatriciatv)

Con el anuncio hecho, quizá pudo asustar por un instante hasta a los consursantes del reality show de romance, puesto que sonó a que sería una salida definitiva del medio del espectáculo. Sin embargo, la sonorense quiso aclarar la situación rápidamente:

“Esto no es un ‘adiós’, es quizá un ‘hasta pronto’. No sé si cercano o lejano. Por ahora el ciclo se cierra en junio cuando termine esta temporada de Enamorándonos”, aclaró Ana Patricia. Esto no quiere decir que también es el cierre definitivo del programa.

De hecho, la conductora ya veía hacia el futuro con una nueva edición de esta exitosa producción en la que Rafael Araneda seguirá presente, pero esta vez con otra compañera. Es por esa razón que Ana Patricia pidió encarecidamente que, quien sea la siguiente persona que la reemplace, la traten bien y le ayuden a crecer como lo hicieron con ella.

La primera vez que Ana Patricia estuvo como conductora fue en Despierta América en 2012 (Foto: Instagram@anapatriciatv)

Fue de este modo que le dio las gracias a Rafael, de quien aseguró que ha sido un gran compañero de trabajo que le ha ayudado a crecer tanto profesional como personalmente. Araneda, también conmovido por las palabras de Ana Patricia, sostuvo su mano y le advirtió que la despedirá todos los días hasta junio, que será cuando la conductora cierre su ciclo.

El apellido real de esta presentadora de televisión es González, pero todo el mundo la ubica como Ana Patricia Gámez. Nació en el municipio de Navojoa en Sonora, México, el 26 de julio de 1987. Desde muy joven se caracterizó por su notable hermosura, hecho que la llevó a entrar como concursante de Nuestra Belleza Sonora.

Luego de ganar el cértamen, fue la representante de su estado para Nuestra Belleza México. Ahí no calificó entre las mejores, pero años después, en 2010, volvió a intentarlo para el concurso de Nuestra Belleza Latina. En esa ocasión se coronó como reina y desde entonces su vida dio todo un giro.

Actualmente tiene dos hijos con su esposo: Gael y Giulietta (Foto: Instagram@anapatriciatv)

Comenzaron a abrírsele muchas puertas, prueba de ello es que tuvo algunas participaciones pequeñas en televisión, siendo reportera en El Gordo y La Flaca, de otras ediciones de Nuestra Belleza Latina, o como modelo en otros programas. Su oportunidad más grande, sin embargo, no sería hasta 2012, cuando se unió a la cuadrilla de conductores de Despierta América.

Estuvo al lado de Karla Martínez desde su entrada, hasta su salida en 2019. En septiembre de ese mismo año, Ana Patricia comenzaría una nueva etapa de conducción para el estreno de Enamorándonos, programa por el cual obtuvo una enorme aceptación entre el público.

En su vida personal, conocer a Karla representó algo muy positivo para Ana Patricia, pues fue así que conoció a su actual esposo: el empresario Luis Carlos Martínez. Se conocieron en 2013 y ese mismo año contrajeron nupcias. A partir de entonces, es sabido lo enamorada y feliz que la modelo es al lado de Luis Carlos. De hecho, a la fecha han tenido dos hijos (y los motivos por los que Gámez se va de la televisión), Gael, de casi 3 años, y Giulietta, de casi 6 años.

