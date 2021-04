Por qué Mijares estuvo serio el día de su boda con Lucero

La espectacular boda se llevó a cabo frente a 700 invitados y un despliegue mediático pocas veces visto entonces (Foto: Archivo)

Corría el 18 de enero de 1997 cuando millones de mexicanos prendieron sus televisores para seguir desde sus hogares uno de los eventos más mediáticos que se recuerdan: el enlace matrimonial de Lucero y Mijares. La pareja había empezado su noviazgo aproximadamente dos años antes, en 1995, cuando ella grababa la telenovela Lazos de amor.

En ese tiempo, el famoso intérprete de Para amarnos más, considerado uno de los galanes más deseados del país, había comenzado a pretenderla. Y enviaba al camerino de Lucero enormes ramos de flores con la intención de conquistarla, porque ella no tenía tiempo para citas amorosas por la exigencia del rodaje.

“En esa novela ahí sí yo no veía la luz. Para hacer los tres personajes era todo muy complicado. Y el pobre así pues pretendiéndome y empezamos a ser novios”, recordó la artista en 2020 en una entrevista con la periodista Mara Castañeda.

Fue en enero de 1997 cuando el enlace alcanzó altos niveles de audiencia en México y Latinoamérica (Foto: Archivo)

Los famosos se casaron en el mágico Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al que asistieron más de 700 invitados. Y como si se tratara de una boda de la realeza británica, decenas de cámaras grabaron en directo cada detalle de la ceremonia, que se transmitió en vivo en la cadena Televisa, bajo la conducción de Silvia Pinal.

Entonces, una primorosa Lucero entró en la Iglesia de la mano de su padre. Su vestido, con escote bardot y una larga cola cautivó a los presentes y a los telespectadores en la transmisión que fue muy vista y comentada en una época donde no existía el internet.

Ahora, la periodista de Televisa Espectáculos charló con Manuel Mijares, quien también recordó la boda televisiva en la que se unieron dos de las figuras principales de la empresa de San Ángel. A 25 años de distancia y tras una separación cordial en favor de la convivencia con sus hijos, el cantante de Baño de mujeres habló de aquella fastuosa ceremonia:

Tras 25 años, el cantante recuerda el momento como un evento más personal de Lucero por mostrarse ante su público como un gesto de agradecimiento (Foto: Archivo)

“Nosotros pensamos que era una forma de que la gente que tuvo que ver, sobre todo con Lucerito… Era un compartir algo privado, nuestro, con la gente y el público, que nos había seguido, sobre todo a ella, durante muchos años y por eso se hizo, y salió muy bonita”, dijo el cantante acerca de la decisión de transmitir la boda que alcanzó altos niveles de rating y destapó que la idea de compartir un momento privado con el público fue de “El tigre”, Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Grupo Televisa.

Y es que el momento no fue tan idílico como se presentó a cuadro, e incluso el cantante recordó que fue señalado por cierto sector del público, pues en su momento se aseguró que Mijares había estado todo el tiempo con un semblante tenso y serio, por lo que las especulaciones de que en realidad no se la estaba pasando bien no tardaron en aparecer en aquel día:

“Que si yo estaba tenso, enojado… A ver, me estoy casando, quién no está nervioso en la boda. Aparte con una cámara aquí (cerca de la cara) … Bueno, yo sudaba (muchísimo)”, contó Mijares entre risas.

Lucero y Manuel Mijares anunciaron su reencuentro en escenarios tras 10 años de su divorcio (Foto: Instagram / @ocesa)

Y es que el intérprete hizo mención de todo el bagaje frente a las cámaras que ha tenido su ex esposa desde niña, por lo que destacó que ella para ese momento ya estaba más que acostumbrada a posar y lucir radiante ante las cámaras, por lo que desenvolverse mejor en aquel día fue mucho más sencillo para “Lucerito”: “Cómo no voy a estar serio, me estaba casando… Obviamente Lucero tenía mucho más juego con las cámaras, porque ella abre la boca y se ríe… así duerme”, aseguró el cantante a 25 años de la mediática boda, ante el inminente concierto online que ofrecerá al lado de su ex esposa.

