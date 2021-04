Lupe Esparza reveló la verdadera razón de Ramiro Delgado Jr. para abandonar Bronco

En enero de este año, Ramiro Delgado Jr. anunció su salida del grupo Bronco supuestamente para alejarse de la escena musical, sin embargo, ahora es Esparza quien reveló la verdadera razón.

“No resultó lo que él nos afirmó al principio, de que casi llorando a grito abierto conmigo, abrazándome, diciéndome que él dejaba la música”, rememoró confundido, pues incluso a través de un comunicado, la banda de música regional anunció el retiro del hijo de Ramiro Delgado.

“Resulta que sale con su música él, lo cual me parece muy bien, pero era muy fácil que nos lo dijera”, confesó en una entrevista para el programa Sal y Pimienta de Univisión, haciendo referencia a la nueva agrupación que Delgado Jr. fundó llamada Delegado Norte.

Ramiro Delgado acusó a José Guadalupe Esparza de haberlo traicionado. (Foto: @grupobronco/ Instagram)

En 2019 se dio una gran polémica debido a que Ramiro Delgado denunció que su “compadre” lo había traicionado, además de que lo acusó del maltrato y malos manejos económicos, lo que provocó su inesperada salida de la legendaria banda.

“Ahorita pues realmente no nos hablamos, para qué te voy a mentir. En un principio, cuando sucedió este rompimiento inesperado, porque jamás imaginé que esto iba a suceder, he recapacitado y me he dado cuenta de la realidad de las cosas”, afirmó José Guadalupe, fundador de Bronco.

“Ya no van a cambiar, seguimos el camino y que venga lo que tenga que venir”, se resignó el cantante, quien además seleccionó a Arsenio Guajardo para reemplazar al hijo de su ex compadre.

Ramiro Delgado Jr. fundó su propia agrupación musical llamada 'Delegado Norte'. (Foto: @DelegadoNorte/ Instagram)

Después de anunciar su salida de Bronco el 4 de enero del 2021, en marzo anunció su nueva agrupación llamada Delegado Norte, conformada por Pedro Cortines, Rigo Garza, Kiki Rodríguez, Chalo Ibarra y Ramiro Delgado Jr., quien, al igual que en la banda de su padre, funge como acordeonista.

Además de su presentación, la banda lanzó su primer sencillo titulado Vamos a amarnos. En la descripción, Delegado Norte se define como un grupo de música regional mexicana ubicado en Nuevo León, Monterrey. En sus redes sociales han compartido varios ensayos haciendo covers de canciones como Me estoy enamorando de ti, así como las entrevistas que les han hecho en radios locales.

En una entrevista con Suelta la sopa, Ramiro Delgado Jr. habló por primera vez de los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar uno de sus más grandes sueños, que era ser parte de la banda de su padre. “Me sentía un poco incómodo de todo lo que estaba pasando, por eso no quise hablar”, dijo para el programa.

Ramiro Delgado Jr. expresó que la razón con más peso que lo llevó a su salida de Bronco fue la cuarentena. “Más que nada la pandemia, no teníamos trabajo con la agrupación”, compartió, pues se suspendieron todos los shows en vivo por las indicaciones de higiene durante la pandemia.

Video: Suelta la sopa.

“También pasaba momentos difíciles con mi familia. Estábamos esperando un segundo bebé, pero lo perdimos. Yo tenía a mi esposa con tres meses. Realmente creo que ese golpe me hizo pensar diferente”, confesó, sin embargo, nunca hizo referencia a su supuesto abandono musical.

En la misma entrevista también abordó las razones por las cuales su padre abandonó Bronco, pues su salida representó una pésima noticia para el mundo grupero.

“El problema de mi papá tuvo que ver mucho la salud. Se le subía la presión y ya surgieron los otros problemas que surgieron”, pues además del estrés de formar parte de la banda, tuvo fuertes secuelas debido a tocar por décadas un instrumento tan pesado como el acordeón.

Ramiro Delgado padre y su hijo coincidieron por un breve lapso como parte de la formación de Bronco (Foto: @ramirodelgadojr/ Instagram)

A pesar de que el dolor disminuyó considerablemente al dejar el instrumento, el músico tiene que recibir terapias especiales que lo han hecho detener momentáneamente su carrera.

“Hay demandas, están en proceso tengo entendido”, confirmó ante el escandaloso problema que sucedió en medio no sólo de una gran amistad, sino también la cara de uno de los grupos musicales más importantes del país. De la misma manera, Esparza Jr. confirmó que esa mistad está completamente perdida.

