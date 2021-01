El adiós de una época en Bronco: la cronología de la ruptura entre Lupe Esparza y Ramiro Delgado

Lupe Esparza y Ramiro Delgado, padre de Delgado Jr. (IG: grupobronco)

El inicio del 2021 trajo diversos escándalos para el mundo del espectáculo, pero ninguno que haya llegado tan lejos como la nueva separación que ha tenido que enfrentar el grupo Bronco, que anunciaron la salida de Ramiro Delgado Jr., hijo de uno de los miembros fundadores del legendario grupo.

Los problemas entre Lupe y Ramiro no son algo reciente, pues llevan más de dos años en un conflicto muy fuerte debido a cuestiones económicas, pues al parecer no todos los integrantes del grupo recibían de forma equitativa las ganancias y esto habría causado que crecieran brechas entre el grupo, principalmente entre Esparza y Delgado, quien acusó malos tratos y falta de igualdad.

Fue precisamente en 2019, cuando Ramiro Delgado fue invitado al programa de espectáculos Hoy, en donde aclaró que los problemas con su compadre habían llegado a tal grado, que sospechaba que no todos los integrantes habían recibido las mismas regalías por los éxitos y las presentaciones, de las cuales se llegó a afirmar que cobraban hasta un millón de pesos por cada una.

Bronco anunció la salida de Ramiro Delgado Jr., argumentando que había sido decisión de él (Foto: Instagram@ramirodelgadojr)

Ramiro afirmó que había solicitado una revisión especial a un grupo de contadores para que revisaran las finanzas del grupo pues sentía que no se habían distribuido de forma correcta las ganancias entre los integrantes, pero según afirmó Delgado, Lupe no lo hizo nada fácil pues no contestaba a sus llamadas ni mucho menos a los abogados del grupo de contadores quienes querían pedirle información sobre el estado de ciertas cuentas del grupo.

Esto causó una serie de discusiones que llevaron a que la relación llegara a un límite y que en septiembre de 2019 terminaron con pleitos legales entre Delgado y Lupe Esparza. Problemas que también llegaron a afectar a su hijo, Ramiro Delgado Jr.

Entre las molestias de Delgado Jr. y el sólido grupo que ahora conforman Lupe y sus dos hijos, al lado de Javier Cantú, tuvieron fue que el diálogo era inexistente y al parecer esto derivó en que se llevara la relación a un extremo.

Pero al parecer todo comenzó desde muchos años antes. Luego de que se dio el fallecimiento de José Luis Villareal Choche, los cambios que hubo en el grupo no fueron del agrado de Ramiro, pues Esparza dio espacio para sus hijos y fue cuando comenzaron las disputas.

"Choche" murió en 2012, pero fue a partir de aquí que la relación entre el grupo fue empeorando (Instagram: grupobronco)

Así lo dijo Ramiro Delgado:

Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó

Luego de que hubiera conflictos legales entre el grupo, Delgado se separó de la banda en 2019, pero no de una forma permanente o formal, pues aún se encontraban en dimes y diretes con Lupe Esparza, quien aseguraba que se le habían hecho invitaciones a Ramiro, pero que era él el quien había decidido no aparecerse en los conciertos.

Mientras tanto, Ramiro aseguraba que no había sido contactado por Lupe y que por ello no sabía dónde estaba parado, pero que lo único que pedía era una explicación por la cantidad recibida, pues afirmaba que no quedaba claro que le pagaran como un integrante más del equipo cuando era un miembro fundador:

Me pagaron como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo. Entonces me dijeron ‘si no te parece aquí le paramos’

Delgado dijo sentirse traicionado y maltratado por Lupe Esparza y por sus hijos, acusó malos tratos y aseguró que el grupo le pagaba como si fuera "uno más" (Instagram: grupobronco)

Sin embargo, el mismo Lupe le contestó en comunicados desde la banda y afirmó que se encontraba más que dispuesto para resolver las diferencias con él, y dijo que las declaraciones de Delgado “no tenían fundamento”:

Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverlo de la mejor manera

A partir de ahí, Delgado Jr. siguió participando con el grupo, pero la relación se vio fuertemente afectada, mientras que su padre decidió seguir su carrera en solitario.

Tal parece que la falta de comunicación entre ellos siguió pues ahora fue Ramiro Delgado Jr. quien dijo adiós y así quedó sepultado el problema, cosa que dieron a conocer mediante un comunicado que fue la causa de la polémica más reciente en el grupo:

La decisión la tomó por voluntad propia para crecimiento personal, por lo que apoyamos su deseo de emprender proyectos nuevos que no están relacionados con la música (...) En estos momentos nos enfocaremos en terminar nuestra producción 2021 y, muy pronto les presentaremos al integrante que se unirá a la agrupación y con el que cabalgaremos juntos para seguir contando nuestra historia

