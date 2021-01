“Bronco ya se acabó”: los agresivos comentarios a Lupe Esparza tras la salida de Ramiro Delgado Jr.

Bronco es una de las agrupaciones de cumbia norteña más populares de América (Foto: EFE/Ocesa Seitrack)

Este lunes por la mañana el grupo Bronco se posicionó en el centro de la polémica pues la legendaria agrupación emitió un comunicado de prensa donde dio a conocer la salida de Ramiro Delgado junior, quien hasta hoy 4 de enero de 2021 fungía como tecladista y acordeonista de la banda. La noticia llegó como una sorpresa para sus seguidores, quienes ya se habían acoplado a la formación del grupo regiomontano tras la salida de Ramiro Delgado, padre del recién desertor.

Según la información difundida por Bronco, el músico decidió abandonar la agrupación famosa por temas como Con zapatos de tacón y Sergio, el bailador, para dedicarse a asuntos ajenos al quehacer musical. Así reza una parte del mensaje difundido:

“La decisión la tomó por voluntad propia para crecimiento personal, por lo que apoyamos su deseo de emprender proyectos nuevos que no están relacionados con la música (...) En estos momentos nos enfocaremos en terminar nuestra producción 2021 y, muy pronto les presentaremos al integrante que se unirá a la agrupación y con el que cabalgaremos juntos para seguir contando nuestra historia”

Bronco anunció la intempestiva salida de Ramiro Delgado Jr (Foto: Instagram@ramirodelgadojr)

La banda de regional mexicano que ahora se encuentra conformada por Lupe Esparza y sus hijos René y Jose Adán, y Javier Cantú, agradeció al músico “el tiempo que formó parte de esta familia llamada Bronco deseándole el mejor de los éxitos en el camino que está por recorrer”.

Dicho comunicado conmocionó a los fanáticos, muchos de los cuales llevan años apoyándolos en todos sus proyectos. Y es que la banda originaria de Apodaca está próxima a cumplir 40 años de trayectoria, tiempo a través del cual se ha hecho de una nutrida base de seguidores en México y Latinoamérica.

Sin embargo, y a pesar de que el término del ciclo de Ramiro Delgado Junior en Bronco se dio de manera aparentemente consensuada y cordial, los fans se han volcado en comentarios negativos para la banda liderada por José Guadalupe Esparza.

Ramiro Delgado padre y su hijo coincidieron por un breve lapso como parte de la formación de Bronco (Foto: Instagram@ramirodelgadojr)

Aunque algunos de sus seguidores refrendaron su apoyo a Bronco, en la caja de comentarios del comunicado de prensa en cuestión, se puede leer una inmensa mayoría de mensajes que cuestionan la salida del músico del grupo:

“¿Otra vez, Lupe?”, “Bronco sin Ramiro o Ramiro Jr. no es Bronco”, “Me encantaría que estuviera una mujer, sería lo más chido, sería la primera vez que una mujer se integrara al grupo después de casi 37 años de trayectoria”, “Creo que se pierde identidad, ¿qué casualidad que Ramiro papá se retira por problemas con Lupe y ahora Ramiro hijo, eso ya suena mal”, “Se me hace que Lupe nomás quiere a su familia en el grupo”, “Pues entonces ya no será Bronco, Ramiro es Bronco. Búsquenle otro nombre así como “Los Esparza”, mejor”

“De por sí ya no se sentía que era Bronco, ahora menos”, “Este grupo era chingón, pero siempre salen personas del grupo, leí por ahí como que Lupe no es justo con ellos”, “Qué desmadre traes, Bronco. Poco a poco se va muriendo esta agrupación, pedos legales y todo el show”, “¿Y qué van a hacer? ¿Tocar el acordeón solo? Tan bien que me caía él y el otro”, “De por si Bronco ya se acabó, sin Ramiro ni Javier, esto no es novedad, la ambición y la avaricia terminó con ese grupo que un día fue grande, ahora a seguir dando lástimas con tus morros arrogantes avariciosos Lupe”

Con la partida de Ramiro, la alineación queda conformada por Lupe, sus dos hijos -René y José Adán- y y el baterista Javier Cantú (Foto: Instagram -@grupo bronco )

Y es que no es la primera vez que se suscitan problemas al interior de Bronco: en 2019 se dio a conocer la salida de Ramiro Delgado padre, quien formó parte de la agrupación por más de 30 años y forjó una entrañable amistad con Lupe Esparza que terminó con su salida.

Delgado denunció una injusta repartición de salarios y una falta de comprensión ante sus problemas de salud, pues el acordeonista sufrió alteraciones en su presión arterial.

“La verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos. Decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, reveló Ramiro en entrevista para el programa Hoy.

Ramiro Delgado es uno de los fundadores de Bronco, tras 35 años denunció un pago desigual y maltrato (Instagram: grupobronco)

Por su parte, Lupe se ha mostrado renuente a hablar de lo sucedido, argumentando que para Ramiro siempre tendrá un cariño muy especial, sin embargo Delgado anunció en septiembre de 2019 que tenía en curso dos acciones legales contra la banda, hecho que decepcionó a los fanáticos que hoy se vuelven a manifestar.

