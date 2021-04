“Me dolió verte los moretones en tus ojitos”: crudo relato de Alejandra Guzmán, sobre la violencia de Enrique Guzmán contra Silvia Pinal

Audio: TvNotas // Foto: IG @laguzmanmx

En el 2018, un audio que publicó la revista TvNotas reveló uno de los recuerdos más dolorosos en la memoria de Alejandra Guzmán. Sin embargo, estos no fueron los únicos momentos difíciles en la vida de la familia encabezada por Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Durante la infancia, Alejandra presenció la violencia física que su padre ejercía sobre su madre y los “ojos morados” de su madre quedaron grabados en su memoria. Posteriormente, gracias al testimonio de su hija, se sabría que ella también fue víctima de los golpes del rockero.

En el marco de la producción de la serie de grupo Imagen La Guzmán, que se estrenó en 2019 y dejó de transmitirse ese mismo año, Alejandra se puso en contacto con Silvia para obtener su permiso de narrar la violencia que vivió con su padre. Sin embargo, en una llamada telefónica, la cantante confesó cómo reaccionó su madre ante la petición.

Los momentos más difíciles en la relación de Alejandra Guzmán con sus padres

“Yo tengo un recuerdo muy fuerte, si por algo soy como soy, cabr*n, ahora, nadie me va a quitar eso. No mames, vengo de llorar con mi mamá. Estoy recordándole las cosas que a mí me dolieron más en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados”, contó Alejandra entre lágrimas y en un presunto estado alcoholizado a un interlocutor desconocido.

“Jamás había sacado mi dolor de mi corazón, de decirle: ‘mami, mami, nunca me había dolido tanto verte así'. Este es el recuerdo que más me ha dolido de mi infancia, pero la abracé y lloré como una niña chiquita”.

Durante la llamada, Alejandra narró que su madre aparentemente no tenía recuerdos sobre aquellos episodios de violencia, sin embargo, al preguntarle sobre lo sucedido, Silvia recordó que Alejandra la defendía y que, incluso, se llevó algunos golpes.

“Hasta que le dije a mi mamá la verdad, nada más eso que me ha dolido, y me dijo: ‘Sí me acuerdo de algo, tú estabas muy chiquita, que tú siempre me defendías, pero lo que a mi más me dolió es no haberte defendido y verte tus moretones en tus ojitos’”, narró Alejandra.

Esta versión salió recientemente a la luz por la hija de “La Guzmán”, quien hace un par de días emitió un comunicado en el que relató que Enrique Guzmán le “tiró los dientes” a su hija.

(Foto: Instagram de Frida Sofía)

“Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos”, escribió Frida Sofía en un comunicado que publicó en redes sociales, en donde después opinó que quizá su madre aún no estaba lista para hacer frente a “sus abusadores”.

A lo largo de esta semana, otras personalidades que formaron parte de la familia han relatado el presunto abuso perpetrado por Enrique hacia su hija; como Pablo Moctezuma, quien narró algunos episodios en los que Alejandra abusó de sustancias al estar en presencia de su padre.

“Él siempre estuvo abusando de Alejandra, no en el sentido sexual, la golpeaba, la estafaba (...) Alejandra salía de su casa ‘patas arriba’ . Antes no había cariño, se volvió famosa y este señor no la soltaba. (...) ‘¿Y cómo es posible que llegues así de casa de tu papá?’, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás”, contó Moctezuma en un enlace con el programa de espectáculos De primera mano.

SEGUIR LEYENDO: