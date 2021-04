Los abogados de Harvey Weinstein afirman que se está quedando ciego y perdió varios dientes en prisión

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo en octubre que Weinstein podría enfrentar hasta 140 años de prisión si es declarado culpable (Reuters)

El ex productor de cine Harvey Weinstein fue acusado el lunes de 11 nuevos delitos sexuales en Los Ángeles, por lo que podría ser enviado a California a finales de este mes desde la cárcel de Nueva York donde cumple su condena de 23 años por violación y abuso sexual.

Durante una audiencia celebrada por videollamada, el abogado de Weinstein, Norman Effman, argumentó que su cliente no está en condiciones de viajar: dijo que su estado de salud es delicado, que está perdiendo la visión y también necesita varias operaciones dentales.

El tribunal decidió aplazar la decisión sobre el traslado de Weinstein hasta el 30 de abril y otorgó a la defensa una semana de plazo para presentar alegaciones contra el proceso.

Los cargos por los que Weinstein está acusado en California se refieren a hechos acontecidos entre 2004 y 2013, aunque forman parte de un sumario al que ha tenido acceso el diario Los Ángeles Times. Según el medio, el listado de delitos corresponde a las denuncias que la Fiscalía de Los Ángeles ya hizo pública el año pasado.

El caso incluye cuatro cargos de violación forzada, cuatro cargos de sexo oral forzado, dos cargos de agresión sexual por restricción y un cargo de penetración sexual con uso de fuerza contra cinco mujeres en Los Ángeles y Beverly Hills, reportó el medio californiano.

Mark Werksman, otro de los abogados de Weinstein, desestimó los nuevos cargos contra su cliente diciendo que éstos derivan de “acusaciones no sustentadas, no creíbles, no corroboradas y obsoletas que surgieron durante la histeria del movimiento #MeToo”. Y luego añadió: “Confiamos en que el señor Weinstein será absuelto porque no hay evidencias creíbles en su contra”, añadió.

Werksman le dijo al New York Daily News que no es seguro para su cliente de 69 años viajar a Los Ángeles debido a los riesgos que presenta la pandemia de coronavirus y por sus problemas de salud.

“Tiene graves deficiencias médicas. Tiene estenosis espinal. No puede caminar. Está en silla de ruedas. Tiene degeneración macular”, dijo Werksman en declaraciones al periódico.

Harvey Weinstein cumple una condena a 23 años de prisión por abusar sexualmente de la ex asistente de producción Mimi Haleyi y violar a la ex aspirante a actriz Jessica Mann (EFE)

Si fuera encontrado culpable de todos los nuevos delitos que se le endilgan, el ex magnate de Hollywood, que ya está entre rejas cumpliendo una condena de 23 años de cárcel, podría recibir condenas por hasta otros 140.

La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha contra los abusos en la industria del entretenimiento, aunque ha sido apelada por la defensa la semana pasada. Los abogados de Weinstein alegan que el juicio no fue justo, ya que testificaron víctimas que no formaban parte del caso para apoyar las evidencias presentadas por esas dos mujeres.

Weinstein cumple su sentencia en el Centro Correccional de Wende, una prisión de máxima seguridad en el condado de Erie, en el estado de Nueva York. El proceso para trasladarlo a California comenzó el año pasado, pero tuvo que detenerse por la pandemia.

