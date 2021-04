Bad Bunny Tour: qué ciudades de EEUU visitará y en dónde conseguir boletos

Video: Instagram / @badbunnypr

Tras su debut y victoria en el máximo evento de la WWE, Wrestlemania, Bad Bunny dejó el cuadrilátero para dar un importante anuncio sobre el futuro de su carrera musical. Se trata de su regreso a los escenarios en su próxima gira llamada El Último Tour del Mundo 2022, donde visitará 23 ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá.

Así lo dio a conocer el cantante puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video en compañía del luchador profesional Triple H. En el audiovisual se observa a la leyenda de la WWE esperando en medio de una carretera con un maletín dorado. Antes de entregárselo a Bad Bunny, Triple H dice la siguiente frase: “Fue asombroso lo que hiciste en Wrestlemania, pero ahora es el momento de que hagas lo que haces”.

Después de estas palabras, el “Conejo Malo” recibe el maletín y al abrirlo se encuentra con un micrófono, lo que simboliza su retorno a los conciertos. En el siguiente fotograma, Bad Bunny se encuentra arriba de un tráiler en referencia a la portada y concepto visual de su más reciente álbum, El último Tour del Mundo.

Bad Bunny anunció su regreso a los escenarios con su gira "El Próximo Tour del Mundo 2022" (Foto: Twitter / @BadbunnyStan_)

La siguiente información que se proporciona en el clip es que los boletos estarán a la venta a partir del próximo viernes 16 de abril y las ciudades de Estados Unidos que el cantante visitará son: Washington DC, Phoenix, Las Vegas, San José, Seattle, Portland, Inglewood, Los Ángeles, San Diego, Dallas, Houston, Hidalgo, El Paso, Denver, Rosemont, Philaldephia, Newark, Brooklyn, Boston, Charlotte, Atlanta, Orlando y Miami. A estas se le suman las ciudades canadienses Toronto y Montreal.

La fecha de inicio de la gira está programada para el 9 de abril de 2022 y las entradas se podrán conseguir exclusivamente por Ticketmaster. Con esta noticia la estrella de la música urbana se retiró de su etapa como luchador profesional en la WWE, empresa en la cual duró tres meses.

A pesar de su corta estadía en la lucha libre estadounidense, Bad Bunny participó en dos de los eventos más importantes de la empresa: Royal Rumble y Wrestlemania. En el primero, el cantante interpretó uno de los sencillos de su último álbum y rindió homenaje al luchador Booker T, pero su participación no se limitó a su performance.

Póster promocional de la pelea de Bad Bunny en Wrestlemania 37 (foto: Instagram @badbunnypr)

Esto debido a que el puertorriqueño se subió a la tercera cuerda del ring y se lanzó contra los luchadores The Miz y John Morrison, a quienes dejó en el suelo después del impacto. Esta rivalidad comenzó horas antes en el backstage, cuando el cantante rechazó una colaboración que le propusieron ambas estrellas de la WWE.

La historia no se quedó ahí, debido a que en una emisión del programa Monday Night Raw, The Miz estrelló una guitarra en la espalda de Bad Bunny, golpe que el cantante le devolvió una semana después. Estos enfrentamientos causaron que ambos pactaran su duelo en la edición número 37 de Wrestlemania, el cual terminó con una victoria del cantante junto con Damian Priest sobre The Miz y John Morrison.

El intérprete de temas como Yo perreo sola y La santa dejó ver su versatilidad el demostrar dominio de distintas técnicas de lucha libre, lo que fue aplaudido por Randy Orton, otra leyenda de la WWE.

De acuerdo con el luchador Randy Orton, Bad Bunny entrenó hasta cinco horas al día para su debut en Wrestlemania (Foto: Instagram @badbunnypr)

“Bad Bunny alteró su calendario, detuvo todo por cumplir su sueño, arriesgó su carrera musical para meterse al ring. Yo lo vi entrenando sin parar con entrenadores de la WWE, hasta cinco horas al día. Hoy le digo a Bad Bunny: ‘gracias por respetar y apreciar lo que hacemos, te considero mi colega superestrella a partir de ahora’”, dijo el luchado en entrevista durante Wrestlemania 37.

SEGUIR LEYENDO: