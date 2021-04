Wrestlemania 37: Bad Bunny y su transformación física para el evento de la WWE

Bad Bunny mostró su transformación física previo a su participación en Wrestlemania 37 (EFE/José Méndez/Archivo)

A través de sus redes sociales, Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos con la transformación física que llevó a cabo para su participación en la edición número 37 de Wrestlemania, el evento más importante de la WWE, empresa estadounidense de lucha libre profesional. El cantante puertorriqueño no ocultó su emoción ante la noticia y lo definió como uno de los días “más importantes” de su vida.

“Otro sueño hecho realidad. ¡Benito en Wrestlemania! ¡Aún no lo puedo creer! Tengo tanto que decir y contar, que mejor doy las gracias y ya. ¡Será un día muy especial! ¡Mañana arriesgo mi vida en el ring, pero no tenemos miedo! No se lo pueden perder por nada del mundo”, dijo Bad Bunny en su cuenta de Instagram en compañía de unas fotografías donde se le observa arriba del cuadrilátero.

A unas horas de que se realice la primera parte del evento, el cantante compartió una imagen donde posó desnudo ante un espejo. En esta se aprecian los cambios físicos que obtuvo y que se encuentra en óptimas condiciones para el show deportivo.

El cantante puertorriqueño subió una fotografía en su cuenta de Instagram donde posó desnudo frente a un espejo (Foto: Instagram @badbunnypr)

Esta no es la primera aparición del “Conejo Malo” en la WWE, debido a que el pasado enero se convirtió en uno de los protagonistas del evento Royal Rumble, donde rindió homenaje al luchador Booker T e interpretó su sencillo con el mismo nombre. Pero Bad Bunny no se limitó a cantar el tema de su álbum El Último Tour del Mundo, sino que también entró en acción arriba del ring.

Esto debido a que el puertorriqueño se subió a la tercera cuerda y se lanzó contra los luchadores The Miz y John Morrison, a quienes dejó en el suelo después del impacto. Esta rivalidad comenzó horas antes, en el backstage, debido a que ambas estrellas de la WWE fueron al camerino del cantante para proponer una colaboración en conjunto, y este la rechazó.

Esta situación causó enojo en The Miz y cuando ingresó al Royal Rumble destruyó algunas cosas que se encontraban en el escenario. Después, Bad Bunny intentó interferir en el combate, lo que provocó una distracción para el luchador y su compañero, Jim Morrison, lo que causó que Damien Priest eliminara a ambos. Tras lo ocurrido, el cantante aprovechó el momento para lanzarse desde el ring.

Póster oficial de la pelea de Bad Bunny en Wrestlemania 37 (Foto: Instagram @wwe)

De acuerdo con un comunicado de prensa, Bad Bunny definió esta participación como una de las más significativas que ha tenido: “actuar en el Royal Rumble es un sueño de la infancia hecho realidad. He sido un fanático de WWE de toda la vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a los fanáticos de todo el mundo”.

La participación del cantante en Wrestlemania 37 se confirmó tras su rivalidad con The Miz, quien le lanzó el reto al puertorriqueño a través de una emisión del programa de lucha libre Monday Night Raw. El pasado 15 de marzo, el luchador atacó a Bad Bunny con una guitarra por la espalda, pero una semana después el cantante le devolvió el golpe, lo que llevó a los dos a pactar su duelo en el evento deportivo.

“La semana que viene será la última vez que cruzaré palabras con Bad Bunny porque después de esto su carrera va a terminar, antes que nada, y tal vez estés en la cima de tu carrera musical, pero esta es nuestra zona y te voy a asegurar que WrestleMania será una pesadilla”, aseguró The Miz.

Video: @wweespanol

