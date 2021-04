Los abogados de Anel Noreña desmienten que el último testamento de José José no sea válido

En los últimos días se ha generado una gran controversia debido a que Anel Noreña, expareja de José José, anunció que es la heredera universal de los bienes de El Príncipe de la Canción. Esto de nuevo ha generado disputas familiares y tanto los abogados de ella como de Sarita Sosa, han salido por disputar, de nueva cuenta, quién es legitimante el ganador.

Los abogados de Anel Noreña desmintieron que el último testamento de José José no sea válido. Cecilia Mendoza y Pedro Buendía, sus juristas, confirman a la exvedette como la heredera universal y albacea del legado que el cantante dejó en México, Miami o en cualquier parte del mundo.

Ante estas declaraciones, sería el representante legal de Sarita Sosa quien miente al dudar de la credibilidad del testamento que dejara ‘El Príncipe de la Canción’, ya que este no tiene caducidad por que fue hecho en 1988 y es el último que hizo el cantante. Explicaron esto en exclusiva con Ventaneando.

Según los expertos en material legal, la única forma de protestar contra la última voluntad de José José, es impugnar en México, por lo que Sara y Sarita deberían hacerlo en la Ciudad de México.

“El abogado está muy mal, el poder se caduca o termina con la muerte, enseña un poder y luego un acta de defunción, cualquier persona que sepa de leyes sabe que el poder termino ahí”, dijeron en entrevista en el programa de Patty Chapoy.

Respecto a la posibilidad de que se le tuviera que otorgar el 50% de todos los bienes a su última esposa, como lo marca la ley, los abogados explicaron que tendría que demostrarse con una acta de matrimonio en México.

“José José aparece como soltero, lo que está en copropiedad es de 50% para la sociedad conyugal, pero para México no existe ese tal matrimonio.

Este juicio consta de tres etapas, acaba de terminar la primera, hay que girar oficios para ver si hay propiedades, con el poder pudieron haber hecho muchas cosas, igual hay solo deudas”, abundaron en sus explicaciones

Por otro lado, el abogado de Sarita Sosa declaró que el testamento que leyeron en México cantante no tiene valía. Esto, según explica el especialista en derecho, se debe a que el intérprete de El triste murió en los Estados Unidos y no en México, de donde se supone que es el testamento compartido, por lo que las leyes que entrarían en vigor son las de Homestead, Florida.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, afirmó para el medio Suelta la sopa.

En pocas palabras, el testamento de México no tiene valor porque para las leyes de Florida, la esposa es la heredera universal de todos los bienes, en este caso, Sara Salazar.

Hace un par de días, la familia Sosa Noreña compartió que no había otro testamento, y que según el documento leído en los juzgados de la Ciudad de México, sería la madre de José Joel y Marysol a quien por derecho le pertenece la herencia de José José.

“José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás”, dijo Sara Salazar, quien además compartió en sus redes personales la emoción que le provocó la noticia.

Sin embargo, el representante legal de la hija menor del cantante argumentó que “Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”.

