“Hay un dinerito de por medio”: José Joel explicó en qué consiste la herencia de José José

José José murió en Estados Unidos en compañía de su hija menor, debido a que ella se lo llevó a radicar allá. (Foto: Instagram)

Después de que Sarita Sosa respondiera a la incógnita sobre la repartición de bienes que dejó José José, su hermano mayor José Joel, aclaró los verdaderos motivos por lo que la herencia de su padre no puede ser distribuida entre sus herederos.

Recientemente, la hija menor del “Príncipe de la canción” confesó para los medios de comunicación, que el legado económico que dejó el interprete no se puede repartir porque aún se sigue un proceso legal. Además, hay que considerar que existen aparentemente dos testamentos, pues mientras Sarita asegura que posee uno en Estados Unidos, sus hermanos en México dicen que tienen en su poder uno más.

Derivado de ello, el primogénito, de quien hiciera famosa la canción El Triste, explicó que no han tenido acceso a una resolución debido a la actual pandemia por COVID-19, lo que provocó que los trámites se atrasaran.

(Foto: @josejoeloficial/Instagram)

“Se oye chistoso, pero es la realidad. El mundo sigue cerrado y semana con semana hablamos con la gente que nos está apoyando, con nuestros abogados y pues en el momento que abran, que nos permitan estar, pues le seguiremos hacia adelante”, compartió para Sale el Sol.

A finales del año pasado, los hijos que procreó con la actriz Anel Noreña hicieron pública la noticia de que encontraron un testamento entre las cosas que su papá dejó en México antes de mudarse al país vecino, el cual buscan sea el que se respete al momento de la repartición. En dicho papel, los herederos universales del patrimonio es la familia Sosa Noreña, pues de acuerdo con una entrevista que dio la ex esposa del “Príncipe de la Canción”, no figuran Sara Salazar ni Sarita.

Ahora es José Joel quien manifestó en el programa matutino que son persistentes en que el documento que ellos tienen sea el leído al final de todo.

“El año pasado terminó con esta gratísima sorpresa, y sorpresa con mayúsculas, porque en verdad nadie se esperaba el poder encontrar un testamento”, declaró.

Los hijos de José José aún pelean la existencia de un testamento (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, explicó que actualmente el pago de las regalías que generan las canciones que interpretó el también actor mexicano se encuentran retenidas por la disquera porque, al ser dinero que sigue generando su padre después de fallecido, forma parte de los bienes de su testamento a los cuales sólo se podrá acceder vía legal.

“Hay un dinerito de por medio, claro que sí. Un buen dinero porque la música de José José sigue y seguirá sonando pero realmente en eso es en lo que se podría llegar a enfocar un testamento, en lo que mi papá logró como interprete con todos esos temas. Agradecemos que la casa disquera este reteniendo todo ese dinero que puede estar ahí hasta que esto se resuelva”, explicó.

Para José Joel es importante dejar en claro que los profesionales que llevan su caso no están de ningún, están a favor de la justicia. Motivo por el cual confía plenamente en ellos para que determinen la voluntad de final de su padre.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Ellos no están tomando partido, ellos no están a favor de nada que no sea la verdad, lo cual nos ayuda porque nosotros también estamos a favor de la verdad”, dijo.

En cuanto a la relación que tiene con Sarita, comentó que él está abierto a platicar sobre todo lo que sucedió después de la muerte de su padre en el año 2019, sobre todo para llegar a acuerdos fuera de la vía legal, pero no a recibido respuestas favorables.

“Nosotros estamos en la mejor disposición, al día de hoy, de que estas personas den la cara, que nos podamos sentar, que podamos platicar y de alguna manera resolver qué es lo que traen en la cabecita, pero no hay manera”, concluyó.

