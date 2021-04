“Ya me agarraste por detrás”: el día que Enrique Guzmán tocó el trasero de Verónica Castro en un show en vivo

Luego de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de abuso sexual, han surgido infinidad de críticas y muestras de conductas inapropiadas del rockero en contra de otra gran estrella de la farándula mexicana, Verónica Castro.

En el segundo video viralizado en redes sociales se ve a la Primera Actriz usar una armadura de metal para denfender su busto, aunque el cantante finalmente encuentra la forma para tocar a la anfitriona de Mala noche, no.

Y es que hay que recordar que en otra emisión del programa conducido por Verónica Castro, Enrique Guzmán posó su mano sobre el busto de su entrevistadora.

Es así que vemos usar a Castro una protección sobre el pecho y a Guzmán darle unas palmaditas en la espalda, aunque después cambia de lugar para tocarle el trasero.

Viralizan nuevo video de Enrique Guzmán tocando a Verónica Castro

Esta situación desata las carcajadas del público y el intercambio de diálogos de la actriz y cantante que hoy son recordados.

“Se me olvidó cómo iba a ser la tocada de hoy... Yo nada más me tapé por delante pero a me agarraste por atrás”, confesó “La Vero”.

“Cada uno agarra como puede”, respondió el cantante.

Después Enrique retiró la armadura a Verónica, pero hizo una insinuación de que estuvieron juntos: “Te ayudo... ¿cómo anoche?”, a lo que la famosa mexicana sólo alcanzó a reír.

Este se suma a otros videos donde se observan conductas inapropiadas de Enrique Guzmán hacia Verónica Castro y su hija Alejandra Guzmán, quienes aceptan que el rockero tiene “mano larga”.

Video: YouTube/Retrobetamx

En otro video que ha generado gran polémica, Guzmán toca la pierna de su propia hija y hasta menciona que su hija “¡está buenísima!”

En las imágenes se ve a Alejandra y a Enrique conversar con Verónica Castro, pero “La Reina de corazones” dijo una afirmación que actualmente resonó con las declaraciones de Frida Sofía.

“Cuando viene le tiene que agarrar uno las manos”, dijo con la mirada baja mientras su papá le sujetó el brazo.

Esta declaración provocó las risas del público y la reacción de la conductora mexicana, quien preguntó sobre si su papá hacía este tipo de acciones con ella.

El cuestionamiento fue evadido por Alejandra, pero Enrique sí dio su opinión: “Ni modo que me culpen por esto, es mi hija y ¡está buenísima!”.

“O sea que, mano suelta es a todas partes”, añadió “La Vero”.

Video: YouTube/Vicky Garay

Estos videos fueron viralizados luego de que Frida Sofía revelara que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña de cinco años, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, dijo sobre la conducta de Enrique Guzmán.

El rockero no se quedó callado y pronto reaccionó furioso a través de su cuenta de Twitter: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente”.

