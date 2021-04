“Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón”: durísima respuesta de Frida Sofía a las lágrimas de Enrique Guzmán

Frida Sofía respondió con un contundente mensaje a aquellos medios de comunicación que han puesto en duda su versión de abuso sexual (Foto: Cuartoscuro)

Frida Sofía llamó “degenerado” y “pobre de corazón” a Enrique Guzmán, luego de que éste reapareciera en público para defenderse de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

La hija de Alejandra Guzmán envío un fuerte y contundente mensaje, después de que su abuelo negara haberla tocado cuando apenas era una niña y es que el cantante se posicionó sobre las crudas denuncias en su contra en Ventaneando.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la joven lamentó que algunos programas de espectáculos que retomaron su caso han decidido hacerlo desde una perspectiva “cínica y morbosa” para generar, de acuerdo con la influencer y cantante, un mayor rating.

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ‘por qué lo haces público’, ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ‘mi familia’ pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen”, escribió Sofia desde sus historias en la plataforma digital.

Posteriormente, en el mismo mensaje, Frida Sofía aseguró que después de que habló sobre el abuso que vivió, se siente más tranquila y en paz. Además, calificó a su presunto agresor sexual de “degenerado” por haber mentido públicamente al negar el abuso que supuestamente perpetró desde hace más de 20 años.

“Tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que me callé y sigo sufriendo. Pero es un demonio menos, una libertad inexplicable, que hagan un circo de mi vida no es novedad y menos mentira. De lo que sí soy culpable es de haberme quedado callada. El cinismo y morbo de algunos programas es lo que lamentablemente les genera rating”, escribió.

Finalmente, Frida Sofía extendió su apoyo a otras víctimas de abuso sexual y aseguró que “quiero poder ayudar a mujeres y a hombre que han pasado por lo mismo, porque sólo ellos entienden el infierno que callamos. A veces por miedo, a veces por humillación, y a veces por amor al agresor”.

“Ya no me siento sola y les agradezco tanto… No podía callarme”, concluyó en relación a las muestras de apoyo que ha recibido durante las últimas horas, a través de redes sociales bajo el distintivo “#YOSITECREOFRIDA”. Con ese hashtag, las y los usuarios de redes sociales han dedicado toda clase mensajes en apoyo a la influencer, mismos que han sido replicados por Frida desde su cuenta de Instagram.

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

Por otra parte, durante la tarde del pasado jueves, la hija de ‘La Guzmán’ también se refirió a la versión sostenida por su abuelo en entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, en donde aseguró que “no le había tocado ni un pelo a Frida Sofía”.

“¿Cómo me vas a tocar un pelo cuando ni tenía? Explica eso también”, reaccionó Frida desde la red social, “No me callo más”, agregó.

Fue durante la última emisión del programa de la televisora del Ajusco, que Enrique Guzmán apareció a cuadro junto a la periodista Pati Chapoy para ofrecer su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones de su familiar.

Según narró el rockero, él nunca estuvo a solas con Frida Sofía como para haber cometido el supuesto abuso: “En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, señaló.

