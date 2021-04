Qué relación hay entre “The Falcon and The Winter Soldier” y El Chapo

Uno de los personajes hizo una hazaña parecida a la de El Chapo (Foto: EFE/Marvel/The Walt Disney Company)

Este viernes “El Chapo” se volvió tendencia en Twitter y aunque algunos comenzaron a especular sobre su situación legal, quienes ya vieron el más reciente episodio de The Falcon and the Winter Soldier, saben que en realidad hicieron referencia a Joaquín Guzmán Loera.

Aunque la mención fue realmente breve, “El Chapo” ha sido tendencia en las redes sociales durante varias horas del viernes. En el cuarto capítulo, titulado “El mundo entero está observando”, después de una de las escenas de acción que tiene el nuevo Capitán América, John Walker, uno de los villanos logra escaparse por una coladera que estaba en el piso de un baño.

“No puedo creer que imitó a ‘El Chapo’”, dijo Sam Wilson, también conocido como Falcon y quien es interpretado por Anthony Mackie.

Los memes no se tardaron en llegar (Foto: Twitter)

Esta frase fue pronunciada en clara referencia al segundo escape que el famoso narcotraficante realizó en 2015, cuando se encontraba preso en El Altiplano, del Estado de México. Para este escape, Loera Guzmán se dirigió al área de las regaderas, en donde se encontraba un orificio rectangular de 50 por 50 en una de estas. Este desembocaba en un túnel de 170 centímetros de altura y 80 de ancho, además de una longitud de 1.5 kilómetros.

Por su parte, los mexicanos que vieron el episodio, no tardaron en crear memes de la situación en la que una compañía como Disney, mencionó al narcotraficante.

“CONFIRMADO. El Chapo Guzmán forma parte del MCU”, dijo una persona junto con el meme del verdadero Capitán América diciendo: “Entendí esa referencia”.

Twitter se inundó de chistes e incluso reclamos (Foto: Twitter)

“Cuando confirman que El Chapo es canon en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel)”, expresó otra persona.

“Encuentra las 5 diferencias entre #Zemo y el Chapo, IMPOSIBLE”, escribió otra persona más adjuntando las fotografías de ambos personajes.

“No puedo creer que El Chapo exista en el MCU y los Avengers no lo hayan detenido”, se quejó alguien más.

El Deforma incluso hizo un montaje (Foto: Twitter)

El regreso de Zemo

El actor hispanoalemán Daniel Brühl regresó a la franquicia Marvel con la serie popular serie y nueva apuesta de Disney+ por la pequeña pantalla después de los éxitos de “WandaVision” y la ficción derivada de Star Wars, “The Mandalorian”.

“Siempre es buena señal si no te matan”, aseguró Brühl en una entrevista con Efe sobre el retorno de su personaje, el villano Helmut Zemo, a la saga de superhéroes tras más de 4 años desde su última aparición en “Captain America: Civil War” (2016).

El actor, que creció entre España y Alemania, siempre sospechó que tenía la puerta abierta para volver a la saga responsable de algunas de las películas más taquilleras de la historia.

Algunos bromearon con que El Chapo veía la serie de Disney Plus (Foto: Twitter)

“Lo interesante es que consiguen hacerte olvidar de que hay tanta presión por detrás. Porque la hay, son proyectos enormes que valen una pasta increíble”, señaló.

Comandada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, la serie Falcon y el Soldado de Invierno se sitúa dentro de la enrevesada línea temporal del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, en inglés) justo después de lo ocurrido en “Avengers: Endgame” (2019).

Estaba destinada a ser la ficción que inaugurara la etapa televisiva de Marvel, pero la pandemia paralizó el rodaje y ese honor pasó a WandaVisión, serie que dejó el listón muy alto y a la que toma el relevo.

Otros confirmaron la existencia del narco en el MCU (Foto: Twitter)

“Me gustó mucho entrar en un tono más ligero y con humor. En la película mi personaje era muy frío y serio”, analizó Brühl.

Los creadores de la nueva serie explicaron que se inspiraron en la tradición de las “buddy movies”, con dos amigos compartiendo aventuras y desventuras sobre un trasfondo de acción y comedia, donde el hispanoalemán pone el contrapunto encarnando al malo de la trama, Zemo.

SEGUIR LEYENDO: