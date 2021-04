“Loki”, la nueva serie de Marvel en Disney+, ya tiene tráiler y fecha de estreno

Trailer de "Loki", la nueva serie de Marvel para Disney





Este lunes llegó a las pantallas el nuevo y esperado tráiler de “Loki”, que muestra por primera vez algunas claves del que será el argumento de la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson y que se estrenará a nivel mundial el 11 de junio en Disney +.

Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant acompañan a Hiddleston al frente del reparto de la nueva serie del universo de Marvel. El clip, de dos minutos, muestra a los fanáticos un vistazo a algunos de los puntos de la trama que no habían sido revelados previamente.

El creador es Michael Waldron, quien también ocupa los roles de guionista principal y productor ejecutivo de la serie. En tanto, Kate Herron dirigió la primera temporada, compuesta de seis episodios. Y si bien aún no fue confirmado oficialmente, la segunda parte, también a cargo de Waldron, ya estaría en marcha.

"Loki", serie protagonizada por Tom Hiddleston y que retomará el famoso personaje de las historias de Marvel, desembarcará en Disney+ el 11 de junio

“Loki” será la tercera serie de Marvel en Disney+. Sigue a la exitosa “Wandavision”, que se lanzó en enero, y “The Falcon and the Winter Soldier”. Los largometrajes “Black Widow”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “The Eternals”, varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus, están previstos para estrenarse en Estados Unidos el 9 de julio, 3 de septiembre y 5 de noviembre respectivamente.

Por otro lado, los fans de “Star Wars” tendrán un nuevo producto que esperar en la plataforma tras la fenomenal acogida de las dos temporadas de “The Mandalorian”. La serie de animación “Star Wars: The Bad Batch” se podrá ver a partir del 4 de mayo. La fecha escogida de la serie, relacionada con “The Clone Wars” (2008-2020) es un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de “Star Wars”.





Tráiler Black Widow





Disney+ también reveló otras fechas clave de su calendario para 2021: entre ellas se cuentan “Monsters at Work” (2 de julio), la serie derivada de las películas de Pixar “Monsters, Inc.” (2001) y “Monsters University” (2013), mientras que en la primavera boreal llegarán “The Mighty Ducks: Game Changers” (26 de marzo) y “Big Shot” (16 de abril). La segunda temporada de “High School Musical: The Musical: The Series” se estrenará el 14 de mayo.

Para el siguiente mes quedan el regreso de “Zenimation” (11 de junio) y “The Mysterious Benedict Society” (25 de junio). Y en julio, además de “Monsters at Work”, llegará el turno de “Turner & Hooch” (16 de julio) y “Chip ‘N’ Dale: Park Life” (23 de julio).

"WandaVision" es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jac Schaeffer para el servicio de streaming Disney+

La decisión del gigante del entretenimiento de realizar sus próximos estrenos de forma simultánea en cines y su plataforma digital deviene del éxito que ha tenido Disney+, la cual alcanzó los 100 millones de suscriptores en sólo 16 meses. Su empresa rival, Netflix, informó que en enero tenía 203.7 millones de suscriptores.

Este éxito fue causado en gran medida por las dos series insignia de Disney +: “The Mandalorian”, un spin-off de Star Wars que se estrenó al mismo tiempo del lanzamiento del servicio en noviembre de 2019, y “WandaVision”, la gran apuesta de Marvel en pantalla chica.

Otra razón del éxito de ambos proyectos fue la decisión de liberar un episodio de forma semanal en lugar de revelar toda la temporada en un sólo día. Esto ha generado que los medios de comunicación y las redes sociales estén al pendiente de cada nuevo capítulo y se generen noticias constantes. Además, la empresa estadounidense lanzó su servicio en línea meses antes del confinamiento que provocaría la pandemia de COVID-19.

El presidente ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, reveló en una junta de accionistas el pasado nueve de marzo que la prioridad de Disney es conseguir más suscriptores y para conseguirlo se agregarán más de 100 títulos nuevos al servicio cada año.

