Un amistad inquebrantable o un distanciamiento claro: Galilea Montijo reveló cómo es su relación con Anette Cuburu

Desde hace varios años se ha especulado sobre una pelea entre Galilea Montijo y Anette Cuburu, pero son las mismas involucradas quienes constantemente niegan la posibilidad de un distancimiento.

Ahora fue la presentadora de Hoy quien dejó clara la relación que tiene con su colega de Venga la Alegría, con la que convivió recientemente.

“A la Cuburu la adoro. Siempre hicimos una gran amistad, adoro a sus hijos, ella adora al mío”, declaró ante la prensa que la cuestionó sobre un supuesto distanciamiento con quien fuera su compañera por varios años.

Las dudas sobre una pelea entre ambas conductoras siempre está presente porque forman parte de la plantilla de conductores titulares de los programas matutinos de Televisa y TV Azteca, además los rumores crecieron cuando Cuburu ventiló que no tuvo una buena relación con Andrea Legarreta cuando trabajaron juntas en Hoy.

Ante esta situación, Montijo recalcó lo que la une a su amiga. “Yo la quiero mucho y ella lo sabe. Aunque no nos podamos ver por cuestiones de trabajo, siempre está en mis momentos importantes”, aseguró la presentadora.

Galilea relató incluso cómo fue su último encuentro con Anette: “Fue en la primera comunión de mis niños y nos reímos de todas las cosas que se dicen”.

Ambas conductoras siempre han asegurado que continúan siendo amigas, a pesar de que una permanece al frente de Hoy y la otra trabaja en Venga la Alegría.

Anette Cuburu se sinceró la semana sobre su estancia en Hoy. La presentadora conversó con la periodista Mara Patricia Castañeda sobre su relación con Andrea Legarreta y el rumor de un romance con Raúl “El Negro” Araiza.

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, confesó Cuburu.

Ante estas declaraciones, sus seguidores le preguntaron a través de su cuenta de Instagram por qué ella y Andrea Legarreta no se llevan bien o por qué su relación llegó a ser mala, a lo que respondió: “ella sabrá muy bien lo que hizo”, sin dar más explicaciones.

Por el contrario, compartió que con Galilea Montijo forjó una muy buena amistad desde que entró a Televisa y que ambas han logrado mantener hasta a fecha a pesar de los compromisos de cada una y el hecho de que trabajan en empresas enemigas.

“Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer. Estar en donde todo el mundo quiere estar, que es en el matutino del canal de las estrellas, lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba, no era el sueño que yo creía. Yo fui muy pegada a Gali; como en cualquier lugar tienes clic y más empatía con unas personas que con otras”, declaró Cuburu.

La presentadora también se pronunció acerca de la polémica que surgió en 2019, a raíz de que la publicación TV Notas aseguró que Raúl Araiza y Cuburu se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, pues cuando se conocieron -en 2008 mientras ambos conducían Hoy- ambos estaban casados.

Anette reveló que este ha sido el único chisme en el que se le ha involucrado en su carrera y que lo comenzaron dos personas, de las que no dijo nombres, que buscaban perjudicarla profesionalmente porque pensaban que las opacaba y les hacía sombra. “Es increíble que las mujeres entre nosotras de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacar lo mejor de nosotras”, agregó.

