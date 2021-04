Anette Cuburo en bikini a sus 46 años: la conductora de “Venga la Alegría” feliz y lejos de Andrea Legarreta

Anette Cuburu confesó que su experiencia como conductora de "Hoy" no fue la mejor debido a que algunos de sus compañeros querían perjudicarla profesionalmente (Foto: Twitter / @anetteoficial)

La presentadora de televisión, Anette Cuburu, compartió en sus redes sociales una fotografía en donde presumió la escultural figura que conserva a sus 46 años de edad en un entallado bikini negro.

La originaria de Baja California del Norte subió un par de imágenes en sus historias de Instagram, en donde dejó ver cómo disfrutó el fin de semana pasado a la orilla del mar. La postal que más llamó la atención de sus seguidores fue una en donde posó algo desprevenida, con un bikini muy sexy de color negro y una bata traslucida del mismo tono pero con detalles blancos. De fondo, se visualiza el mar y las rocas que se encontraban en la playa.

Sus compañeros de Venga la Alegría, la halagaron durante una sección del programa en donde hablan sobre las fotos más recientes que suben otros famosos a sus perfiles en internet. Anette Cuburu tiene 586 mil seguidores en Instagram y 214 mil en Twitter.

A mediados del año pasado, la actriz recordó cuando era joven y pasaba el tiempo disfrutando del sol y la arena. Así, posteó una imagen con la frase: “Llévame de vuelta”. En la foto se le ve mucho más joven recostada en un camastro con un bikini rayado en tonos rosas.

(Foto:@anetteoficial/Instagram)

Sus fans le hicieron comentarios respecto a lo bien que lucía en ese tiempo, pero también le recordaron que actualmente está igual de guapa.

“¡Caray!, ¡Es usted una bella de tiempo completo!”, “Mira nomas, que sexy estás, me encanta cuando usas bikini. Eres Toda una mujerona bien Chula, te Amo”, Piernas de infarto, por eso los jeans se te ven hermosos, saludos bella, disfruta tus vacaciones”, expresaron sus seguidores.

Anette comenzó su carrera artística en 1996 en El premio Mayor y Confidente de secundaria. Posteriormente se dedicó a trabajar como conductora de noticias y emisiones de entretenimiento. Después de que se convirtiera en mamá en el año 2006 y de conflicto, regresó a la televisión mexicana para estar al frente de uno de los matutinos más vistos a nivel nacional.

La mexicalense estuvo casada con Alejandro Benítez desde el año 2004 hasta el 2011 con quien procreó tres hijos después de que le fuera complicado concebir. La presentadora declaró para En sus batallas que siempre tuvo el sueño y anhelo de formar una familia muy grande. Sin embargo, tuvo muchos problemas para poder quedar embarazada, por lo que se sometió a múltiples tratamientos para poder lograrlo.

Derivado de su obsesión por ser madre, se separó del Director General de Comercialización de Artistas de Televisa. Esto le costaría su veto de la televisora, de acuerdo con las declaraciones que dio para Venga la alegría.

Anette Cuburu Andrea Legarreta (Foto: Cuartoscuro)

Derivado de la restricción que le pusieron los empresarios de su anterior casa laboral, Anette Cuburu comenzó a laborar como una de las conductoras principales del mañanero que pertenece a TV Azteca desde el año 2019.

Hace algunos días, la actriz reveló, para la periodista Mara Patricia Castañeda, que la experiencia que vivió cuando trabajó en el programa Hoy no fue muy agradable, debido a que parte de sus compañeros no quería que ella formara parte del elenco. Entre los que no quisieron ser amigos de “La Cuburu” resalta la conductora Andrea Legarreta.

De igual manera explicó que el supuesto romance que todos creían que tenía en el 2008 con su ex novio Raúl Araiza era falso, porque los dos se encontraban casados. También resaltó que, con quien sí pudo convivir amistosamente durante su estadía en el programa de Televisa fue con Galilea Montijo.

