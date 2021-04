Este fue el atuendo por el que criticaron a Belinda

Actualmente la actriz y cantante forma parte del equipo de coaches de La Voz Kids (Foto: Instagram de Belinda)

Este miércoles al medio día Belinda compartió una fotografía con los más de 13 millones de seguidores en su página de Facebook, en ella la cantante lucía el atuendo que usó en la más reciente emisión de La Voz Kids.

En dicha imagen ella estaba recargada en su sillón de coach, traía dos coletas, un top dorado, botas hasta medio muslo y una falda con estampado alusivo a la banda de heavy metal Iron Maiden, se trataba de Eddie, la mascota de la agrupación británica.

Además de los comentarios de sus fans resaltando su belleza o halagando su participación en el programa de canto, recibió múltiples críticas de personas quienes aseguraban que había elegido ese conjunto sin conocer a la banda o que la música de Iron Maiden no le gustaba realmente y se trataba de un asunto de belleza.

Esta es la fotografía de Belinda que desató múltiples críticas (Foto: facebook.com/belindapop)

Uno de los mensajes que destacó después de que Belinda publicara su metalera fotografía perteneció a la cuenta de Juan Francisco, aunque el usuario eliminó su comentario, múltiples páginas de fans de la actriz de la telenovela Cómplices al rescate sacaron captura de pantalla del mismo y lo viralizaron horas después.

“Qué hermosa, mi amor. Ojalá supieras quién es Iron Maiden”, escribió el usuario, quien probablemente consideró que Belinda no conocía el estilo musical de la banda o quizás asumió que había elegido el atuendo sólo por su apariencia.

Minutos después dicho comentario se llenó de reacciones de Me divierte, además Belinda le contestó desde su página verificada con lo siguiente: “Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres, por lo que veo) están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gusto musicales”.

Este fue el comentario con el que Belinda respondió al usuario (Foto: captura de pantalla de facebook.com/elclubdelrockoficial)

En el espacio para comentarios Mau & Ricky, los también coaches de La Voz Kids le comentaron “Que leyenda” desde su página verificada en Facebook.

La cantante también estuvo agradeciendo los comentarios de sus seguidores quienes señalaron compartir con ella el gusto por la banda, acompañó sus respuestas con emojis.

Entre los comentarios destacados se pueden leer mensajes como “Sabía que no estaba mal que me gustara Belinda y automáticamente pasar a Iron Maiden sin sentir culpa” y “Quiero verla cantar una de iron Maiden”.

Sin embargo la cantante también recibió otras críticas como “Muy hermosa está coach de la voz. Porque ya nada más eso una coach retirada de la música, ya no hace discos ya no hace algo nuevo ya no tiene éxitos solo belleza en la TV”.

Al principio la pareja recibió muchas críticas pues quienes afirmaban que no se trataba de un noviazgo real sino de publicidad (Foto: Twitter de Christian Nodal)

Este domingo Belinda y Christian Nodal dieron a conocer a través fotografías y videos en sus redes sociales que están celebrando ocho meses de haber comenzado su relación. Mientras compartían con sus seguidores cómo festejaban este día, hicieron un “juramento de amor”.

La relación entre los cantantes comenzó gracias a La Voz, programa a través del cual se conocieron mientras desempeñaban su papel como coaches. Desde entonces, ambos han llenado sus redes sociales de momentos en los que demuestran su amor. Hoy, mientras bebían vino y se cantaban diferentes canciones de amor, Belinda hizo prometer a Nodal que nunca terminarían su relación.

A través de Instagram, ambos cantantes compartieron imágenes en las que se los ve celebrando esta fecha especial en Cretas, un pueblo de España. Belinda sorprendió a sus seguidores al iniciar hace unas horas un live, en el que primero se mostraba renuente a mostrar sus caras porque estaban tomando vino, además de que sólo buscaban escuchar historias de terror de sus espectadores.

