TV Azteca: este programa salió del aire a menos de dos meses de su estreno

El programa conducido por Lagrimita y Costel y Serrath "Me Das Ansias" habría sido retirado de TV Azteca por ser un "fracaso" (Foto: Instagram / @costeloficial)

TV Azteca retiró de su programación al programa Me Das Ansias, el cual se emitía a través de su canal a+ los sábados por la tarde debido que no alcanzó las expectativas. Dicho programa no habría alcanzado la audiencia que necesitaba para superar sus primeras semanas al aire, según el periodista de medios Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie afirmó que Me Das Ansias, el programa conducido por Lagrimita y Costel, junto a Serrath, no superó sus primeros dos meses en emisión por poca audiencia. El programa prometía mucho para sus conductores, pues representaba el regreso de Lagrimita a la televisión, en compañía de su hijo, Costel.

Me Das Ansias se estrenó el 20 de febrero y, al ser un programa que prometía risas, retos y muchos invitados especiales, su horario sería el estelar, a partir de las 7 PM y se esperaba que, gracias a sus conductores, llegara a Azteca UNO, el canal principal de TV Azteca. Posteriormente cambió de horario a las 4:30 PM hasta que desapareció de la programación.

"Me Das Ansias" fue retirado de la programación del canal "a+" de TV Azteca por no alcanzar el rating esperado (Foto: Instagram / @medasansias)

“¡Qué tristeza! A un mes de haber sido estrenado ¡salió del aire! Me Das Ansías con Lagrimita y Costel únicamente duró cinco sábados. Su baja audiencia hizo que TV Azteca le diera «cuello» al programa que aparecía en el canal a+ y que, repito, tenía como anfitriones a los payasos Costel y Lagrimita. Un fracaso más en el fracasado canal cuya directora es Marcela Ruffo”, escribió Kaffie en su columna.

La carrera artística de Lagrimita comenzó hace más de 40 años, cuando él tenía 14. Su triunfo llegó cuando comenzó a personificar un payaso, esto le permitió llegar hasta la televisión y trajo consigo a su hijo, quien artísticamente se llama Costel.

Costel desde sus 4 años incursionó en la televisión y pronto su éxito llegó con la música. Durante un periodo de 8 años Lagrimita trabajó en televisión estadounidense, pero decidió regresar a México para conducir, junto a Costel, Me Das Ansias.

Lagrimita y Costel se habían mostrado muy emocionados por poder regresar a la televisión y poder conducir su propio programa de entretenimiento (Foto: Instagram / @costeloficial)

La co-conductora, Isis Serrath Gutiérrez, se dio a conocer en el reality show Enamorándonos, en donde se posicionó como una polémica mujer, ya que su forma de conducirse, sus reveladores atuendos y la manera en que se defiende de los ataques han sido objeto de controversia.

Serrath ha sido invitada a participar en el programa matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, y también fue parte del programa de supervivencia Survivor México. Gracias a que siempre llama la atención durante sus apariciones en televisión y redes sociales, logró debutar como conductora en Me Das Ansias.

“Serrath es súper divertida y no han visto esa faceta en mí, no saben que me dan ataques de risa ni de mis ocurrencias. Piensan que por ser tan directa y defender mi verdad soy mala, pero me encanta ayudar a la gente y hacer comedia”, dijo la presentadora a TV Notas en el estreno del programa.

Isis Serrath esperaba poder transmitir una nueva faceta de ella como co-conductora de "Me Das Ansias" (Foto: Instagram@serrathoficial)

Lagrimita y Costel también se mostraron emocionados por probar en el canal a+ un nuevo tipo de contenido. “Estamos muy animados todos con este proyecto. Con esta nueva propuesta de Me das ansias, en nuestra nueva casa, nos sentimos muy cobijados, creo que nos están permitiendo hacer lo que nos gusta, habrá irreverencia, ternura, mi personaje se envuelve de muchas situaciones bonitas”, expresó Lagrimita.

a+ es un canal de TV Azteca, el cual tiene una difusión local, con diferente programación para cada región del país. Inició transmisiones en 2017 y surgió después de que el otro canal secundario de TV Azteca, adn40 tuviera éxito gracias a su programación meramente informativa.

