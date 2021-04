De Carlos Trejo a Andrea Legarreta: quiénes son los enemigos de Alfredo Adame

Alfredo Adame ya ha sumado muchas enemistades a lo largo de los años y muchas ocasiones por declaraciones muy polémicas que ha hecho (Foto: Cuartoscuro)

Alfredo Adame antes era reconocido como un actor y conductor de renombre. Su paso por varias telenovelas, así como programas de revista lo hicieron una de las personalidades más fuertes de Televisa durante los mejores años de su carrera.

Sin embargo, de un tiempo para acá la imagen del jalisciense también se ha visto envuelta en diversas controversias que lo involucran con un cazafantasmas, un youtuber y muchas mujeres. Ya sea por pleitos de años, o por discusiones recientes, Alfredo Adame logra llamar la atención por lo polémico que llega a ser.

El pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a varios años, tantos que ya cuesta saber qué fue lo que lo originó (Foto: Instagram @ct_caza)

Carlos Trejo

Es la rivalidad más popular que Alfredo Adame tiene. Quien sepa un poco del tema dirá que es un conflicto de años, tantos que para este punto cuesta saber qué fue lo que detonó la pelea eterna entre Adame y Trejo. De hecho, fue tal su enemistad que en 2019 incluso planearon tener una pelea a golpes que nunca terminó por hacerse.

En este caso hay dos versiones de la historia. Por una parte, en El minuto que cambió mi destino, Alfredo aseguró que la fama de Trejo fue gracias a él cuando, hace muchos años, invitó al llamado “cazafantasmas” a Hoy, donde tenía una sección llamada La mesa de Adame. Luego de eso, cuando Trejo fue invitado a tener su propio segmento de temas paranormales en otro programa, este comenzó a insultar y provocar al actor y conductor. Adame dijo que él sólo le respondió como le responde “a las personas malas” y de ahí comenzó la pelea.

En 2019 trataron de planear una pelea para ajustar cuentas. Pelearon durante la conferencia de prensa donde darían más detalles del evento (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Ahora bien, según lo que se dice, el escritor de La casa de Cañitas le tomó desprecio al conductor por un supuesto atentado que Alfredo planeó en su contra. Al parecer Carlos Trejo no fue afectado por el mismo, puesto que no se encontraba en el momento que ocurrió el incidente, pero sí llegó a matar al hermano de su secretaria de entonces, que era un joven de 20 años.

De cualquier modo, ninguno de los dos pierde la oportunidad para insultarse frente a los medios y llenarse de amenazas.

Alfredo Adame insultó a Rey Grupero cuando esté trató de denunciar a un esteticista por mala praxis (Foto: Instagram @Reygrupero)

Rey Grupero

Luis Alberto Ordaz, que es su nombre real, es un youtuber que se hizo famoso por sus videos de bromas pesadas hacia la gente. Tiempo después aumentaría un poco su popularidad cuando se hizo pública su relación con la actriz Cynthia Klitbo. Con lo anterior, ¿cómo es que se ganó el desprecio de Alfredo Adame?

A principios de 2021 trascendió una serie de denuncias que el influencer hizo contra el esteticista José Juan Duque. En sus pruebas (y con testimonios de víctimas), trató de demostrar las malas prácticas de este doctor. Esto hizo que Alfredo Adame saliera en defensa del mismo y a comenzar a insultar a Rey Grupero. Luis Alberto incluso presentó audios donde puede escucharse a Adame amenazándolo, cosa que el actor negó rotundamente.

Diana Golden y Alfredo Adame se casaron hace muchos años por un acuerdo mutuo, no porque estuvieran enamorados del otro (Foto: Cuartoscuro)

Diana Golden

La actriz de Colombia conoció a Alfredo Adame hace muchos años. Según relató alguna vez para El minuto que cambió mi destino, ella y el conductor eran muy buenos amigos, por lo que se apoyaban mucho durante el desarrollo de su carrera. Tiempo después se casaron, pero no por amor, sino que se le ocurrió a Adame para ayudarle a Diana a que no pagara tantos impuestos por ser extranjera.

Su matrimonio ocurrió en 1987 y los motivos de su separación fueron por demás turbios. Si bien tuvieron una relación amistosa, tiempo después Adame le ofrecería tener un romance, cosa que Diana aceptó; desafortunadamente, a partir de ese momento, el conductor y actor tendría actitudes violentas con Golden, mismas que eclipsaron en amenazas con pistola.

Mary Paz Banquells recientemente habló en Mimí Contigo sobre otros detalles turbios de su matrimonio con Adame (Foto: Archivo)

Mary Paz Banquells

Fue la esposa de Alfredo Adame desde 1992 hasta 2017. No se separaron en los mejores términos y no pasaría mucho tiempo antes de que se supieran los motivos por los que Banquells no quiere al conductor y por el que incluso sus propios hijos lo evitan.

Y es que Mary Paz ha revelado en varias ocasiones que fue víctima de abuso verbal por parte de Alfredo. Llegó a controlar tanto su vida que la hermana de Sylvia Pasquel no podía cambiar su aspecto físico si no era del agrado de Adame; a su vez, tampoco tenía permitido ver a su familia. Incluso ha llegado a mencionar la afición del jalisciense por las armas y cómo eso le daba miedo también.

Alfredo Adame estalló cuando la presentadora, Magaly Medina, le llamó misógino por faltarle al respeto durante su programa (Captura: YouTube OkPerú)

Magaly Medina

Es una conductora de televisión en Perú. En 2020, luego de que Alfredo Adame protagonizara una acalorada pelea con Laura Bozzo en plena cadena nacional, Magaly Medina invitaría a esta celebridad a su programa para platicar sobre el pleito que tuvieron y cuestionar los motivos de su aversión hacía Bozzo.

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que Adame perdiera los estribos y comenzara a insultar a la presentadora en su propio programa. Cuando tocaron el tema de violencia contra mujeres y Adame habló de las acusaciones de su ex esposa, Mary Paz Banquells, la conductora peruana quedaría anonada por las afirmaciones que hacía y le aclaró que el abuso psicológico también era violencia.

Andrea Legarreta dijo "no a la violencia" (Captura de pantalla)

Andrea Legarreta

La conductora, que en la actualidad es la personalidad más querida del programa Hoy, fue compañera de años de Alfredo Adame en el mismo matutino. Luego de que Adame supiera que fue vetado de Televisa a través del programa de radio de Maxine Woodside, comenzaría a soltar insultos e improperios contra la televisora y cierta persona.

Según lo que ha llegado a decir Alfredo en varias entrevistas, su veto de la empresa fue un plan que Andrea orquestó durante años. Ha afirmado que la también actriz siempre quiso que sacaran a Adame de Televisa, pero que nunca lo logró porque él era quien le daba rating a la televisora. Andrea siempre lo ha negado.

