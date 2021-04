Irene Esser: la exnovia del hijo de AMLO reencontró el amor con el actor Iván Sánchez

Irene Esser y Andrés Manuel López Beltrán (Foto: Instagram@ireneesser/Cuartoscuro)

La actriz y ex Miss Venezuela Irene Esser entabló una relación amorosa con el actor Iván Sánchez, luego de que terminara su noviazgo con Andrés Manuel López Beltrán, uno de los herederos del presidente de México, hace siete meses.

Según informó el portal Cuna de grillos, Irene Esser e Iván Sánchez, conocido por su papel de “El Gallego” en la serie La reina del sur, comenzaron a salir luego de que se encontraran por primera vez en México en octubre de 2020.

Después aquel encuentro, Irene pasó la navidad en España, con la familia del actor y, juntos, han viajado a distintos destinos turísticos del territorio nacional, como a Tulum e Ixtapa Zihuatanejo. Desde ese último, incluso, ambos compartieron una fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram.

De acuerdo con el sitio, actualmente, la pareja está establecida en México, en donde Irene graba una película, aunque Iván permanecerá con un pie en territorio azteca y otro en Miami, pues se encuentra trabajando en una telenovela para Telemundo.

FOTO: Instagram/@ivansanchezz

Esser y López Beltrán: un romance discreto

Los rumores de un romance entre Irene Esser y Andrés Manuel López Beltrán comenzaron cuando asistieron a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y la exreina de belleza fue captada del brazo del hijo del mandatario.

Después de eso, Esser y López Beltrán se mantuvieron discretos, dejándose ver pocas veces juntos, pero en varias ocasiones la modelo publicó su apoyo hacia los Chocolates Rocío, compañía de los hijos de AMLO, industria a la que ella es muy apegada porque su padre tiene una empresa dedicada a este rubro.

Desde aquel día, las apariciones de los entonces novios fueron espaciadas y cada vez más esporádicas, manteniendo los pormenores de su relación al margen de su imagen pública. Hasta que hicieron otra aparición notable cuando el mandatario cumplió su primer año en el poder; en aquella ceremonia encabezada por el Presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, Irene y Andrés Manuel Junior se dejaron ver como pareja.

La relación incluso suscitó algunos rumores sobre un presunto matrimonio a escondidas, mismos que la actriz de Bolívar acalló en una entrevista con la revista Hola: “No estoy casada, no me casaría en silencio, los invitaría a todos. Cuando me case los voy a invitar”.

Irene Esser y Andrés Manuel López Beltrán (Foto: Twitter@Venezolanonews)

En aquella ocasión, además de confirmar que sí era novia del hijo del mandatario, Irene compartió que era muy pronto para hablar de los resultados en el gobierno de su “suegro”, asegurando que su mandato apenas había comenzado: “Mi suegro apenas está empezando a gobernar México, hay que esperar”.

Sin embargo, la pareja, que acaparó los reflectores desde noviembre de 2018, rompió en marzo de 2020.” Él, en México; ella, en Venezuela”, precisó en abril el portal informativo en su cuenta de Twitter.

Ante el rompimiento, cada uno se aisló por la amenaza del coronavirus en sus países de origen. La situación amorosa de la originaria de Venezuela fue descubierta gracias a una entrevista que le realizó la modelo mexicana Karin Ontiveros, ganadora de Nuestra Belleza México Bicentenario 2010 y compañera de Esser en el certamen Miss Universo 2012.

Ontiveros cuestionó a su ex compañera: “¿Estás soltera?”, lo que fue respondido por Esser de manera breve y con un contundente ‘Sí’, en una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Ontiveros del pasado 8 de junio y,

Desde entonces, Esser llevó una vida normal, llena de sus más grandes pasiones: los deportes extremos y la buena comida. No es sino hasta ahora, meses después de su rompimiento, que regresa al ojo público.

