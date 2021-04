Cher se disculpó por un tuit de George Floyd que causó controversia

Cher se disculpó por el tuit de George Floyd que causó controversia (REUTERS)

Cher, de 74 años, se disculpó con sus seguidores de Twitter después de desatar una controversia por un reciente tuit sobre George Floyd en medio del juicio por su asesinato.

La cantante de “Believe” recurrió a las redes sociales después de publicar un tuit donde hablaba sobre el juicio en curso del ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, quien está acusado de asesinar al ciudadano afroamericano el 25 de mayo de 2020.

La estrella de la música fue duramente criticada en Twitter el viernes por la noche cuando dijo que estaba viendo el juicio por asesinato de Derek Chauvin y se preguntaba si podría haber ayudado a George Floyd si hubiera estado en Minneapolis en ese momento.

“Estaba hablando con mamá y ella dijo: ‘Vi el juicio del policía que mató a George Floyd y lloré’”, escribió Cher en un tuit eliminado desde entonces. “Dije: ‘Mamá, sé que esto va a sonar como una locura, pero quizás si hubiera estado allí podría haber ayudado”, señaló.

El video que generó indignación muestra a Floyd esposado y sufriendo durante más de nueve minutos la asfixiante presión en el cuello de la rodilla del agente Chauvin, que lo arrestó por usar un billete aparentemente falso de USD 20 para comprar cigarrillos. La muerte del afroamericano provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos y otras partes del mundo. Los fiscales tratan de demostrar que las acciones de Chauvin, con una experiencia de 19 años en la policía, provocaron la muerte de Floyd, quien estaba tumbado boca abajo en la calle diciendo repetidamente: “No puedo respirar”.

Eric Nelson, el abogado defensor del ex agente, afirma, sin embargo, que Floyd murió debido al consumo de drogas ilegales y a problemas médicos subyacentes.

El tuit de la artista provocó un debate inmediato y muchos simpatizaron con la posición de la reconocida cantante estadounidense, mientras que otros la criticaron por actuar como una “salvadora blanca” y haciendo de la muerte de Floyd todo sobre ella.

A medida que crecía la polémica, la cantante abordó la controversia expresando que le molestaba que la gente pensara que no podía tener una opinión honesta y emocional sobre el juicio.

“Luché con este tuit porque pensé que algunas personas no entenderían que una celebridad no podría tener emociones honestas sobre un ser humano que sufre, incluso si solo se muestra en la televisión. No sabes lo que he hecho, quién soy o lo que creo. Puedo, tengo, lo haré… ayudaré”, escribió Cher.

Horas más tarde, la estrella volvió a Twitter para emitir una disculpa a cualquier persona que ya incomodado con sus palabras.

En su mensaje explicó que la disculpa surgió después de hablar con un amigo sobre el tema. “Acabo de hablar por teléfono con mi amiga Karen. Le conté lo que sucedió y me di cuenta de que puedes enojar a las personas y lastimarlas si no sabes todo lo que ‘no es apropiado’ decir. Sé que las personas se disculpan cuando están en un aprieto, pero lo siento de verdad”, expresó la ganadora del Oscar en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Cher tras la controversia

Cher estuvo siguiendo de cerca el juicio de asesinato, y se mantuvo tuiteando sus pensamientos al respecto durante la semana pasada. En un tuit publicado el 31 de marzo de 2021, elogió a los testigos que testificaron sobre lo que vieron durante los más de 9 minutos en los que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd.

Chauvin, que ha estado en libertad bajo fianza, enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave que se le imputa: asesinato en segundo grado. Los otros tres ex policías implicados -Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng- serán juzgados por separado este mismo año.

