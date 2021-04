Al fin revelaron cómo se tomaron las fotos de Luis Rey intubado y al borde de la muerte

Luisito Rey y el Sol de México, en los inicios de la carrera del artista

El periodista y fotógrafo Gabriel Piko, contó la aventura que tuvo que pasar para poder entrar al hospital en donde se encontraba internado Luis Rey y así tomar las polémicas imágenes en donde se ve al papá de El Sol de México entubado antes de morir en 1992.

En el año 2018, el argentino puso a la venta las fotos de las últimas horas de vida del español, pero no tuvo éxito. Ahora, semanas antes de que se estrene la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, historia que cuenta la vida del cantante mexicano con base en sus relatos y experiencias, el periodista intentó venderlas por segunda ocasión al mejor postor. Cabe mencionar que las imágenes que hizo son únicas debido a que fue el único periodista que logró pasar las barreras de seguridad y capturar el momento.

En la conversación que sostuvo con la revista TV y Novelas, narró a detalle los sucesos que vivió cuando el medio gráfico de Argentina llamado Gente, le puso la tarea de fotografiar lo que ocurría a fuera del Hospital Príncesp d´Espanya de la Ciudad Sanitaria de Bellvitge. Tenía como objetivo principal tomar imágenes de la llegada de Luis Miguel al lugar, así como cualquier acontecimiento que sucediera después. El periodista fue más allá cuando pudo ingresar a la clínica.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo

Él fue elegido debido a que residía en Barcelona y mantenía contacto con la Editorial Francia cuya sede se encontraba en su país natal. A pesar de que se dedicaba a capturar imágenes sobre eventos deportivos, política y de la realeza, tomó el trabajo en sus manos y se puso en marcha.

“Entonces me avisaron que Luis Rey, padre de Luis Miguel, estaba internado muy grave en un hospital de la ciudad. Muy desconectado de la realidad latinoamericana, pregunté quién era Luis Miguel. Yo lo ignoraba y estaba ajeno al éxito de él en América, pues yo venía de trabajar en Medio Oriente, que es otra cultura.” declaró el periodista de 60 años.

Ya en el lugar, Gabriel cuenta que entró al hospital y comenzó a moverse entre la gente hasta llegar a la habitación en donde se encontraba el músico de 47 años. Ahí fue cuando tomó las fotos con flash y, a pesar de que una persona vio lo ocurrido, nadie dijo nada.

“No, nadie reparó. No supe quién era la persona que estaba junto a mí, fuera de ella, no había nadie más y yo era el único periodista. Como que de alguna manera también me recibieron, porque alguien se interesó en que se ventilara el tema”, explicó.

Pese a que la serie lo muestra acompañado por su madre, Luisito Rey estuvo prácticamente solo durante su agonía final

Después de ello, el argentino salió y se posicionó afuera para seguir con su tarea. Él es autor de las fotos que se publicaron en la revista Gente en diciembre de 1992. En las postales se ve al intérprete del éxito Ahora te puedes marchar dolido por el fallecimiento de su progenitor debido a un cuadro de neumonía. Hay que recordar que habían pasado cinco años desde que su relación se fragmentó debido a que Luis Miguel decidió que Luis Rey ya no fuera su representante.

Gabriel Piko dijo no sentirse arrepentido contrario a lo que declaró en alguna ocasión, pero si le pesa saber que no se contó la verdad en la serie y lo puede comprobar con las fotos que tiene en su poder.

“Me parece que es un testimonio periodístico que, contrario a lo que se presentó en la serie, muestra claramente que Luis Miguel nunca pudo hablar con su padre en el lecho de muerte; llegó tiempo después de que su padre fallece”, reflexionó.

