“¿A quién no le gusta Chayanne?”: Yuri confesó que pretendió al puertorriqueño

La interprete veracruzana pretendió al cantante (Foto: @chayanne, @oficialyuri/ Instagram)

La actriz y cantante mexicana Yuri confesó que cuando Chayanne aún no era famoso, ella intentó “pegar su chicle” con el cantante puertorriqueño. Además, después de un tiempo tuvieron la oportunidad de convivir mientras se encontraban en la grabación de la telenovela Volver a empezar en 1994.

La interprete de Ya no vives en mí, dueto que hizo en compañía de Carlos Rivera, declaró que cuando era joven sentía atracción por Chayanne, incluso antes de que el también cantante de 52 años ganara popularidad entre las mujeres latinoamericanas. Sin embargo, la relación no se logró debido a la distancia ya que Yuri radicaba en México mientras que él vivía en Puerto Rico. Cuando se reencontraron tampoco sucedió nada, pero esta vez fue porque ya estaba casado.

El fin de semana pasado, la actriz dio una entrevista para el ex conductor de Otro Rollo, Yordi Rosado, la cual se presentó a través de su canal de YouTube. En este espacio, la veracruzana fue cuestionada sobre la relación laboral que tuvo con el interprete de Torero, pues en los 90´s se corría el rumor de que tenían un noviazgo.

“¿A quién no le gusta Chayanne?, pues a todas, nos encanta... Cuando él estaba en Los Chicos yo le hablaba por teléfono, yo quería pegar mi chicle, la verdad... Él viví en Puerto Rico, yo vivía en México, entonces no se logró.”

Ya pasaron 30 años desde que Chayanne y Yuri compartieron la pantalla (Foto: Twitter @DATvnow)

A pesar de los cinco años de edad que hay de diferencia entre los artistas, la cantante de Detrás de mi ventana continuó su lucha por conquistar uno de los corazones más cotizados por las fans mexicanas. Ambos formaron parte del elenco de la novela Volver empezar, producción de televisa, oportunidad que se le presentó a la jarocha para volver a intentarlo. Sin embargo, cuando Chayanne llegó a México ya estaba casado con su actual esposa Marilisa Maronesse.

“Cuando nos vimos ya hombrecitos, yo una mujercita, yo le decía: -fáltame el respeto-... Siempre él me vio de una manera que dije no le gusto, bueno su esposa es rubia...no sé, nunca le quise preguntar. Te prometo ante Dios, no pasó nada”, explicó entre risas.

Frases a la que el interprete puertorriqueño le contestaba diciéndole que la respetaba mucho, por lo que no lo haría. Además, la cantante explicó que cuando estaban en el set de grabación, el suegro de Chayanne siempre lo acompañaba para vigilarlo. El chisme se creo después de que los vieran en distintas ocasiones sujetados de las manos, sin embargo la veracruzana aclaró que era por cuestiones de la novela y porque había cariño, pero nada más.

Actualmente la relación amistosa que tiene con quien convirtiera en éxito Tiempo de vals, persiste vía Twitter.

Al inicio de su carrera sufrió anemia (Captura: YouTube Un Tiempo Para Recordar HD)

En la misma entrevista habló de las experiencias que vivió junto a su mamá cuando incursionó en el medio del espectáculo, principalmente cuando llegaron a vivir a la Ciudad de México. La cantante de 57 años recordó la difícil época que pasaron cuando sólo comían una vez al día debido a que no tenían dinero. Motivo por el cual Dulce María Canseco se vio en la necesidad de hurtar comida de los centros comerciales.

“Ya después le dije: -mami, ¿a dónde ibas a buscar la comida?, -al super-, se metía la comida en el chichote”, contó.

La carencia económica que padeció al inicio de su carrera afectó su salud, pues debido a su baja ingesta de alimentos, la cantante veracruzana tuvo anemia grado tres de anemia. Esto la orilló a sufrir desmayos. Tal y como le sucedió durante un programa de Chabelo, en donde el presentador le dio dinero para que fuera a comer. No fue el único, según la cantante.

