A 30 años del estreno de “Volver a empezar”: la telenovela que unió a Yuri y Chayanne

En la foto, en orden de izquierda a derecha, están Eduardo (Fernando Ciangherotti), Tony (Guillermo García Cantú), Reny (Yuri) y Chayanne (Foto: Instagram @fernando.ciangherotti)

Fue el 25 de julio de 1994 cuando se transmitió el primer capítulo de Volver a empezar. Este melodrama no estuvo en el horario principal del Canal de las Estrellas; sin embargo, desde su horario de 6:30 de la tarde a 7:30 logró captar la atención de varios televidentes... y no es para menos.

Esta producción de Emilio Larrosa (quien estuvo a cargo de otros trabajos como Muchachitas, Amigas y Rivales, y Hasta que el dinero nos separe) ya era bastante atractiva desde el momento en que se supo quiénes eran los protagonistas. Por una parte estaba Yuri, quien para entonces ya tenía una carrera consolidada como actriz y cantante. Por el otro estaba la aparición del cantante de talla internacional Chayanne, quien haría su debut en telenovelas.

Volver a empezar cuenta la historia de Renata, o “Reny” de cariño. Ella era una joven talentosa, rica y nacida en una familia amorosa. Tenía todas las de ganar, o al menos si no hubiera sido víctima de los celos de otros. De este modo, el camino de Reny se vería ennegrecido por su representante, Santiago, y su propia hermana, Sandra. Estos dos estaban cegados por la envidia: mientras uno quería el dinero de Reny, la otra buscaba su fama.

La telenovela tuvo su final en febrero de 1995 (Foto: Twitter)

Pero no todo es malo para Reny. En este intento por arruinar su vida, dejarla pobre y sacarla del medio del espectáculo, la joven promesa conocerá a varios hombres que marcarán su vida y su corazón para bien. Ya sea por el galante y sofisticado Tony, el humilde pero talentoso músico Eduardo, o el mismísimo cantante extranjero Chayanne, Reny podrá perseguir sus sueños con ayuda de su talento y del amor de otros hacia ella.

Como ya se dijo, esta telenovela contó con los protagónicos de Yuri y Chayanne, pero además tuvo la participación de actores como Claudia Silva, Rafael Sánchez-Navarro, Guillermo García Cantú y Fernando Ciangherotti. Por otra parte, entre su elenco contaron con la presencia de las primeras actrices Margarita Isabel y Carmelita González, quienes fallecieron en 2017 y 2010 respectivamente.

Claudia Silva dio vida a la envidiosa hermana de Reny, Sandra Jiménez (Foto: Instagram @claudiasilvaactriz)

Claudia Silva fue nominada en los premios TvyNovelas de 1995 en la categoría de Mejor revelación femenina gracias a Volver a empezar. Si bien no ganó el premio, interpretar a la despiadada Sandra Jiménez representó un acierto para su carrera. De ahí ha hecho apariciones en programas de televisión como Desde Gayola, Mujer, casos de la vida real y La rosa de Guadalupe.

Sin embargo, también tuvo su incursión en la escritura cuando en 2015 publicó su libro El diario de una niña bien. Por otra parte, también tuvo su reconocimiento en la radio cuando condujo el programa Dispara, Margot, Dispara hasta 2020. Ahora en 2021 es actriz de reparto en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Hace poco, Rafael Sánchez-Navarro compartió esta foto de la telenovela desde su cuenta de Twitter; él era Santiago Ugalde (Foto: Twitter @Rafael_SanchezN)

Luego de ser el ambicioso Santiago Ugalde en Volver a empezar, Rafael Sánchez-Navarro pasaría tanto por Televisa como por Tv Azteca e incluso Telemundo con novelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, La doña y Enemigo Íntimo.

De hecho, hace poco recordaría en su cuenta de Twitter a este emblemático antagonista. El actor compartió para sus seguidores una foto de la promoción de esta telenovela donde se ve al histrión bastante más joven y posando al lado de Yuri y Fernando Ciangherotti.

Guillermo García Cantú ha participado en varias telenovelas al lado de Victoria Ruffo, con quien tiene una buena amistad (Foto: Twitter @victoriaruffo31)

Tal vez ahora costaría trabajo ver a Guillermo García Cantú en un papel lejano al del antagónico principal, pero es un hecho que en aquella producción de Emilio Larrosa hizo de Tony, uno de los intereses románticos de Reny. Ahora Guillermo ha juntado varios personajes que son los villanos principales en varias telenovelas.

Entre sus participaciones más recientes están La malquerida, Médicos, línea de vida y, en la actualidad, Te acuerdas de mí, la producción de Carmen Armendáriz.

Fernando Ciangherotti fue el músico de bajos recursos Eduardo, otro de los intereses románticos de Reny (Foto: Twitter @DATvnow)

Fernando Ciangherotti también tuvo que ser uno de los hombres a los que Reny le robó el corazón. Luego de ser el músico de bajos recursos, Eduardo, este actor añadió a su trayectoria muchas telenovelas. No ha tenido descanso alguno, puesto que también se ha dedicado al teatro y al cine.

Tras su participación en Volver a empezar, estuvo en telenovelas de Televisa y Tv Azteca, entre ellas Pasión Morena, Prohibido amar y El bienamado. La última producción en la que ha estado trabajando es la telenovela Fuego ardiente, de Televisa.

Yuri dio vida a la talentosa Reny, una cantante que sería víctima de su propio representante y su hermana (Captura: YouTube Un Tiempo Para Recordar HD)

Yuri ya había empezado su carrera desde los años 80 en la música. No obstante, eso no impidió que incursionara como actriz en algunas telenovelas en las que quizá no sea tan recordada. Su papel como la simpática Reny la haría todavía más popular, pero esto no bastó para que la veracruzana siguiera actuando, pues este fue su último personaje en alguna telenovela.

Aunque no fue su última aparición en la tele , también ha estado en reality shows como La Voz México y ¿Quién es la Máscara? Por otra parte, ha continuado con su carrera musical sin problemas y hace poco fue una de las presentadoras en Premios Lo Nuestro 2021, donde además rindió homenaje a Armando Manzanero al lado de Alejandra Guzmán y Lila Downs.

Chayanne compartió esta foto de sus días en "Volver a empezar" (Foto: Instagram @chayanne)

Chayanne no ha dejado de arrebatar suspiros desde su debut como cantante. Cuando apareció en televisión rápidamente llamó la atención de sus fans que no perdieron la oportunidad de verlo actuar como él mismo en Volver a empezar. De ahí sólo se sumarían más éxitos en su carrera.

Tan sólo dos años después protagonizaría una película de Hollywood: Dance With Me. Si bien ya no volvió a estar envuelto en un proyecto mexicano como actor, tuvo sus apariciones en otros tantos programas de Latinoamérica ya sea con actuaciones breves o haciendo cameos como él mismo. Su último disco fue de 2014: En todo estaré.

