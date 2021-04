La razón por la que Yuri amenazó a sus papás con una pistola

Yuri reconoció no haber estudiado más allá de segundo año de primaria (Foto: Instagram)

La cantante Yuri volvió a un pasaje de su vida y narró algunos momentos que marcaron su infancia y su carácter como mujer adulta, y destacó que algunas situaciones problemáticas en su familia tuvieron que ser “resueltas” mucho tiempo después.

Pese a que la intérprete de Maldita primavera ya ha contado anteriormente aspectos escandalosos de su vida, como los excesos que vivió y el momento en que encontró la fe cristiana luego de un periodo difícil, ahora la artista profundizó en la violencia familiar que sufrió.

“Eso se lo digo a todos los papás que nos están viendo: cuando ya no se lleven, mejor sepárense. Hay que luchar para que la gente no se separe, pero cuando ya hay golpes, cosas fuertes, sepárense, porque le hacen mucho daño a los hijos, nos hacen mucho daño”, reconoció la cantante veracruzana en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Yo veía que mis papás se peleaban mucho, volaban las cazuelas y todo eso. Y sí hubo una vez que tuve que ir con una doctora para sanidad interior porque era como un trauma que tenía de niña; hay que tratar esas pequeñas cosas porque dañan tu niño interior

Dijo que la violencia doméstica, gritos y discusiones eran frecuentes en el entorno familiar (Foto: Instagram @oficialyuri)

Derivado de la violencia doméstica, Yuri tuvo que recurrir a un método drástico para hacerle ver a sus papás la crudeza de la situación: “Recuerdo que estaban ellos gritando en la cocina, yo estaba en el segundo piso, los estaba oyendo y a mi papá un compadre le regaló una pistola. Yo sabía que la tenía en uno de los cajones de su ropa interior y dije: ‘Si saco la pistola se van a aplacar’”.

“Era un pistolón, no podía con ella. Recuerdo que llego a la cocina y les dije: ‘Por favor, dejen de pelear’. Entonces a mis papás les cayó el 20 de ‘lo que le estamos provocando a loa chamacos”, refirió Yuri para después enviar un mensaje a los papá que estén pasando por una situación similar:

“Si usted como padre, sin querer queriendo, hizo daño a sus hijos, háblelo, cierre círculos. Yo cerré ciclos con mi mamá y mi papá, y ya siendo cristiana les hablé y les dije ‘Nunca fuiste el papá que yo quería, tú fuiste blandengue’, porque a veces los papás piensan que no hicieron nada. Yo enterré a mi mamá feliz, contenta, sin ninguna cosa ahí de: ‘No hablé esto’. A ella le hablé de todo: Tú fuiste una mamá que abusaste mucho de mí, no me dejaste vivir mi adolescencia como yo quería, pero te disculpo, sé que me cuidaste’. Todas las cosas yo se las solté a mi mamá un día y acabó hincada”, recordó en tono serio.

Aconsejó a los padres de familia a tomar acciones en caso de vivir situaciones de violencia (Foto Instagram)

La cantante también habló de su faceta escolar en la infancia y destacó que sólo tuvo la oportunidad de estudiar hasta los 11 años porque desde muy niña se dedicó a la carrera artística, además consideró que no fue una buena alumna.

Yo soy una gente totalmente impreparada, yo llegué hasta sexto año de primaria y a los 11 años a trabajar. Mi mamá me metió a trabajar, que eso después lo hablé con mi mamá y la disculpé. Yo ya andaba palenqueando, 11 años y ya le andaba abriendo a las artistas.

La cantante también aseguró que pese a no contar con un nivel educativo destacable, no ha perdido la seguridad en si misma, y que convivir en eventos para relacionarse con personas nunca fue un impedimento para ella.

“Yo creo que cuando tú realmente aseguras a un hijo con palabras y amor, no importa que sea burro. De veras se los prometo, yo soy una persona super segura y ahora que soy cristiana, mucho más. Dios me ha quitado esa típica envidiecilla de ‘por qué a ella sí y a mí no’. Te controla el ego totalmente”, expresó la también conductora.

