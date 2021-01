“Somos portada”: Dulce María presumió su figura meses después de convertirse en madre

XCARET, QUINTANA ROO, 30ABRIL2018.- La cantante y actriz Dulce María, durante la V Entrega de los Premios Platino. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

La actriz Dulce María, sorprendió a sus millones de seguidores con una espectacular silueta a tan solo dos meses de haberse convertido en madre. La ex RBD posó para la portada de la revista Cosmopolitan edición Eslovenia.

“Somos portada en Cosmopolitan Eslovenia. ¡Gracias!”, escribió Dulce María junto a una fotografía de la portada de la revista extranjera en la que la intérprete posó con un elegante body color negro a juego con un saco al estilo de la década de los ochenta.

La publicación que realizó Dulce María hace unas horas ya acumula más de 88 mil ‘me gusta’ y ha recibido toda clase de halagos: “Diosa”, “Hermosa”, “Maravillosa como siempre”, “Perfecta” y “Me llenas de orgullo” son algunos de los comentarios que recibió la también cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Dulce María vía Instagram (@dulcemaria)

Por otra parte, Dulce María ha compartido durante estas últimas semanas su experiencia con la maternidad y cómo la ha logrado balancear con su carrera profesional para seguir trabajando en proyectos como Falsa identidad.

Y es que el proyecto producido por la cadena televisiva Telemundo representó mucho esfuerzo para Dulce María en lo que ella misma describió a través de sus redes sociales como: “sin duda un proyecto con muchos retos, en medio de la pandemia, unas escenas ya embarazada”.

Sin embargo, la ex vocal de RBD no deja de recordar que su mayor proyecto es la maternidad de su primogénita María Paula, a quien presentó en las plataformas digitales con un enternecedor mensaje el pasado tres de diciembre:

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento (...) Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita, gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa que llegó a cambiarnos la vida. María Paula te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa”, escribió la actriz en ese entonces.

Dulce María anuncia el nacimiento de su hija María Paula vía Instagram (@dulcemaria)

Meses después, la actriz continúa conmoviendo a sus millones se seguidores con fotografías de su hija: “Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza. Tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucesita”, escribió la actriz hace un par de días junto a un video de su primogénita.

La ausencia de Dulce María en el tributo a RBD

(Instagram)

En entrevista con la revista Rolling Stone, la también RBD Maite Perroni se sinceró sobre la verdadera razón de la ausencia de Dulce María en el exitoso tributo a la banda juvenil que se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo con Perroni, ni Dulce María ni Poncho aceptaron estar en el proyecto porque simplemente no querían subirse al escenario: “Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende”.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, dijo la actriz a la publicación cuando se le cuestionó el porqué de la fecha para el reencuentro.

Esto contradice la versión que ofreció Dulce María en un live de Instagram que emitió el pasado cuatro de octubre, en el que declaró que su avanzado estado de embarazo, y la pandemia del COVID-19 la llevaron a rechazar el proyecto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No teníamos que esperar a nadie”: las fuertes declaraciones de Maite Perroni sobre la ausencia de Dulce María en el tributo a RBD

Reencuentro de RBD: esta es la cifra millonaria que habría recaudado el concierto virtual “Ser o Parecer”

Durante el reencuentro de RBD, Dulce María abrió su corazón en una publicación de Instagram: “Este año ha sido duro y lleno de desafíos”