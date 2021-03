“Ya nadie me contestó”: Dulce María reveló que los RBD dejaron de hablarle por no participar en el concierto de reencuentro

Luego de haber documentado su embarazo en las redes sociales, donde hizo partícipes a sus seguidores del proceso para convertirse en mamá por primera vez, finalmente Dulce María le dio la bienvenida a su primera hija a finales de 2020.

Actualmente se encuentra dedicada al cuidado de la niña, sin embargo sí lanzó un tema recientemente, titulado “Nunca” motivo por el cual ha concedido algunas entrevistas con los medios de comunicación.

Sobre las canciones de RBD que fueron puestas en las plataformas musicales por primera vez, hecho que resultó un éxito logrando miles de reproducciones en poco tiempo, Dulce María se dijo contenta, pero aseguró que de dicha adición los integrantes cobran unas regalías muy bajas, sin embargo el “pago es emocional”.

“El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, así lo dijo la también actriz en entrevista para el programa De primera mano en videollamada.

Como consecuencia del éxito de las canciones en las plataformas musicales, sus compañeros Anahí, Mayte Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann planearon un esperado reencuentro como banda, miso que ya había sido añorado por sus seguidores a través de más de una década.

Pero algo que resultó “decepcionante” para algunos fans es que no se reunió la agrupación completa de la banda pop, siendo Alfonso Herrera y ella misma los grandes ausentes en el concierto que se transmitió via streaming y que obtuvo gran aceptación generando una importante cantidad monetaria.

Fotografía cedida por Telemundo de la actriz y cantante Dulce Maria. EFE/Telemundo

Sin embargo, y en vista del gran éxito del concierto tributo titulado Ser o parecer, la cantante fue cuestionada respecto a si se arrepiente o no de no haber participado en el recital donde se hizo un recorrido en todos los álbumes de RBD. Así lo dijo:

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó como el motivo principal de su decisión.

Y es que a punto de dar a luz y en medio de la pandemia, a Dulce María le pareció imprudente y arriesgado dar un concierto, ya que , si bien fue online, habría muchas personas involucradas detrás de escena, y sin duda pondría en peligro a su recién nacida y a su esposo.

Aunado a esto, la cantante dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD, pues añadió que no ha tenido contacto con ellos desde que se negó a participar, y contó que les envió un mensaje de audio extenso explicando sus razones para no ser parte de este reencuentro, pero nadie le respondió, y hasta el momento sigue sin haber un contacto con ellos en lo absoluto.

“La ultima vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, finalizó la cantante.