“Fue un golpe más duro que el diagnóstico de cáncer”: Adamari López se sinceró sobre su ruptura con Luis Fonsi

Adamari López habló de lo difícil que fue enfrentar su divorcio con Luis Fonsi. (Foto: @adamarilopez/ Instagram)

La puertorriqueña Adamari López ha sido una mujer que se ha enfrentado a numerosos retos, algunos incluso han puesto en riesgo su vida, pero ha conseguido sentirse feliz y realizada a pesar de todo.

En esta ocasión, Adamari contó a detalle cómo vivió la dolorosa ruptura amorosa con el famoso cantante Luis Fonsi en medio de su diagnóstico de cáncer de mama, que le valió su salud tanto emocional como física y que fue “un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”, según sus palabras.

Fue en 2004, cuando la protagonista de “Karina Ríos Rodríguez” en Gata Salvaje anunció su compromiso con el intérprete de Despacito, y casi al mismo tiempo se le detectó un tumor cancerígeno en el seno izquierdo. Fonsi abandonó los escenarios para apoyarla.

“Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”, confesó a la periodista de espectáculos María Celeste Arrarás en una entrevista para su canal de Youtube.

Video: María Celeste Arrarás / Youtube.

La protagonista de Amigas y rivales contó que vivió una adolescencia bonita y tranquila, pero que al llegar a la adultez sufrió un duro golpe de realidad. Sin embargo, encontró la fuerza para salir adelante.

“Tenía la tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y que tenía un batallón de gente alrededor de mí que me iba a aguantar durante ese proceso, que me iba a acompañar”, aseguró Adamari.

El divorcio que la también presentadora puertorriqueña vivió con Luis Fonsi es considerado uno de los más escandalosos y dolorosos del medio del espectáculo hispano. Incluso, la conductora del programa Hoy día de la cadena Telemundo afirmó que necesitó apoyo psicológico.

“En esos momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, contó a María Celeste.

Adamari López mencionó estar contenta con lo que ha logrado en su relación con Toni Costa. (Foto: @adamarilopez/ Instagram)

“Hoy día me doy cuenta, ya muchos años después, ya no me acuerdo ni cuántos son, me veo tan feliz y tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor”, concluyó.

Adamari López, quien a los 9 años ya interpretada un papel protagónico en la novela Yo sé que mentía, pensaba que acudir a ayuda psicológica era algo muy drástico, pero el hablar con su círculo cercano y de confianza no fue suficiente para sanar el dolor.

A través de su libro Viviendo, la reconocida actriz dio a conocer el sufrimiento que vivió, pues fue Fonsi quien dejó de luchar por la relación y que incluso, a raíz de la extirpación de su seno izquierdo, su cuerpo no fue el mismo, por lo que el intérprete le confesó que ya no la deseaba.

Adamari López y Luis Fonsi se reencontraron en un programa de televisión 10 años después de su divorcio. (Foto: @unnuevodia/ Instagram)

En varias entrevistas, la presentadora habló de lo duro que fue observar los cambios que el tratamiento para el cáncer iba dejando en su cuerpo y que justo en ese momento le llegara la solicitud de divorcio de cantante.

Sin embargo, en 2011 Adamari volvió a encontrar el amor en el bailarín español Toni Costa, con quien se comprometió en el 2014 y, en ese mismo año, anunció su primer embarazo junto al coreógrafo: una niña llamada Alaïa.

A pesar de los 10 años que llevan juntos, la pareja no ha podido concretar una boda, pues fue en 2019 cuando anunciaron que estaban listos para caminar al altar. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 los obligó a postergar sus planes.

