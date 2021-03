Acapulco Shore 8: Fernando Caballero “el Potro” confirmó que no participará en esta nueva temporada

El Potro espera enfocarse en su carrera artística (Foto: IG @luis_acashore)

Fernando Caballero, mejor conocido como “El Potro”, finalmente confesó que no participará en la temporada 8 del famoso programa de telerrealidad mexicano Acapulco Shore, sumándose así a otro integrante del elenco original que los espectadores de MTV ya no podrán ver.

De acuerdo con el controversial “Potro”, una de las razones por la que decidió no continuar en el reality show, a pesar de ser uno de los participantes más queridos, fue que ya necesitaba concluir con ese ciclo de su vida, por lo que buscaba dedicarse a su crecimiento personal y profesional en otras áreas.

“Hay muchas cosas que tienen una fecha de caducidad, yo creo que las personas tienen que saber cerrar ciclos y saber cuando tienes algo que aportar y cuando ya no, la última temporada que yo grabé en Mazatlán me di cuenta que ya no estaba en el mismo canal, ni con la misma madurez que muchos de mis compañeros”, señaló para el canal de Youtube Vaya Vaya TV.

Fernando Caballero fue parte del elenco original de este show (Foto: IG @luis_acashore)

Asimismo, Caballero mencionó que estaba muy agradecido por la oportunidad que le dieron durante todas esas temporadas, pero que a diferencia de sus compañeros, él ya no se sentía a gusto yendo de fiesta al nivel en el que sucedía en el programa.

No me gustan muchos cambios, ni cosas que han hecho, pero eso ya no me compete ni me corresponde decidir, creo que ya es un tema administrativo y dentro de lo que cabe yo sigo siendo el talento y mi voz y mi voto, contará lo que tenga que contar al igual que el de todos mis compañeros

“El Potro” ahondó que los integrantes del elenco original tenían una personalidad muy marcada, por tanto, no tenían la necesidad de “actuar” o “mantener un personaje” durante el programa y destacó que este era uno de los factores por lo que Acapulco Shore ha tenido tanto éxito a lo largo de los años.

“Ya cuando tienes que meter gente que está sedienta de fama y tiene que crearse un personaje para entrar, se pierde la esencia y la magia de lo que ha sido el reality, ese ha sido mi desagrado -no mi enojo-, sino mi decepción ante lo que está pasando”.

*Información en desarrollo