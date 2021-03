Mi corazón está lleno, estoy muy feliz”: la vida de Michelle Renaud a unos meses de terminar con Danilo Carrera

(Foto: Instagram Michelle Renaud)

Meses después de haber terminado su relación con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, la actriz Michelle Renaud asegura sentirse completamente plena y emprendiendo algunos proyectos profesionales relacionados con el activismo.

Según confesó la actriz en entrevista con People en Español, Michelle está en uno de los puntos más álgidos de su carrera y, especialmente, en su vida personal; pues ahora se dedica de lleno a compartir la vida con su hijo Marcelo.

“Mi corazón está lleno, estoy muy feliz. Estoy muy agradecida con la vida por todo lo que he vivido, por todo lo que estoy viviendo. Estoy en un momento muy pleno. La verdad, me siento muy afortunada”, confesó a la publicación.

Además, la actriz contó a la revista que pronto buscará convertirse en madre por segunda ocasión: “Tengo mis deseos y los echo al universo y ya la vida dirá cuando deba ser el momento”.

“Por lo pronto, sé que quiero ser mamá y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar. En cinco años me veo feliz, trabajando en lo que me gusta con un hijo sano, fuerte, disfrutando. No soy de las personas que se case con un deseo. Creo que la vida sabe por donde llevarnos y nuestra responsabilidad es solamente disfrutar el momento que estamos viviendo”, concluyó en la entrevista.

Michelle vacacionando con su hijo Marcelo. FOTO: Instagram/@michellerenaud

Estas alegaciones se pueden comprobar con lo que comparte la protagonista de Quererlo todo en redes sociales. Tan solo este fin de semana, Michelle publicó una serie de fotografías acompañada de su hijo, mientras disfrutaban de unas alegres vacaciones y jugaban con pistolas de agua.

En aquellas instantáneas, Michelle reflexionó sobre su maternidad: “Me gusta creer que soy una mamá cool”, escribió. Ante lo que recibió una serie de comentarios que celebraron la relación tan cercana y alivianada que tiene con su hijo.

Desde hace unos meses y después de su rompimiento amoroso, la actriz se ha dedicado a disfrutar de la vida y a unir esfuerzos para hacer de este mundo “un mundo mejor”. Incluso, por la mañana de este martes, Michelle anunció su participación en una campaña de People for the Ethical Treatment of Animals, PETA por sus siglas en ingles, en contra de la tauromaquia.

“Unámonos todos para dejar atrás el maltrato animal y parar la tortura que se vive en las plazas de toros. Como humanos somos mejor que eso. El maltrato infringido a los toros en los ruedos sería ilegal si sucediera en cualquier otro lugar y debe ser ilegal también en las plazas de toros”, escribió la actriz en un post de Instagram en el que anunció la campaña.

Michelle trabajará en pro de los derechos de los animales. FOTO: Instagram/@michellerenaud

Sobre las razones que tiene Michelle para unirse a esta organización en pro de los derechos de los animales, la actriz contó a People en Español: “Creo que es más fácil decir: ‘oigan, hay que cuidar a los animales’ que ‘miren cómo me maquillo en mi tutorial’. En mi caso me gusta poder pensar que estoy haciendo algo en pro del planeta, para nosotros también”.

“Lo más importante en esta vida siempre es la congruencia. Cuando tú das un mensaje deber ser congruente con tus acciones en el día a día, porque muchas veces, no nada más es lo que podemos mostrar en redes sociales, sino la gente que te rodea. Cuando tienes congruencia con tu mensaje o con lo que realmente quieres, lo puedes ir contagiando, enseñando a las personas que están al lado de ti”, concluyó.

