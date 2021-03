“Me tuvieron que coser”: Michelle Renaud contó qué le pasó en la cara

Historia donde Michelle Renaud habló sobre lo que le ocurrió en la cara (Video: historia de Instagram de @michellerenaud)

La actriz Michelle Renaud explicó el día de hoy en sus historias de Instagram cómo terminó con tres puntadas en su mejilla izquierda; ante la curiosidad de sus seguidores, tuvo que contar que se había picado la piel con un alfiler y le había quedado un punto negro similar a un tatuaje.

En sus dos videos se puede ver la zona enrojecida y levemente abultada por la sutura que tiene. Después de saludar a sus seguidores, la actriz se mostró sorprendida por la preocupación de quienes le escribieron por mensaje directo:

“Oigan, no puede ser que estoy recibiendo más mensajes de ‘¿qué car*jos tengo aquí?’ que cuando me quité los implantes o cuando terminé con... vean tengo tres puntos, me tuvieron que coser”, dijo entre risas.

Charla entre Michelle y Anamar sobre las heridas de la infancia en las relaciones de pareja (Foto: captura de pantalla de IG TV @michellerenaud)

En la continuación de su historia, contó que se picó con un alfiler y este le dejó una marca negra en la mejilla como si fuera un tatuaje, comentó que tuvo que ir al dermatólogo para ser atendida y él le cortó la porción de piel afectada, por lo que requirió sutura; al final, etiquetó a Javier Ruiz para agradecerle, recomendó a sus seguidores no tocarse la piel con nada y mejor acudir con un especialista ante cualquier problema.

Su lesión llamó la atención desde el video en vivo que transmitió ayer por Instagram TV, en este tuvo una charla con la psicoterapeuta Anamar Orihuela sobre las heridas de la infancia y cómo influyen estas en las relaciones de pareja.

Durante la conversación, ambas hablaron sobre las dinámicas de amar a una persona que no ha sanado; sin embargo, llamó la atención de sus seguidores la mancha roja que tenía la actriz en la mejilla, por lo que le hicieron muchos comentarios preguntando por su salud, tales como “Que tiene en el cachete??” o “y ese lunar?”.

Michelle Renaud también ha participado en telenovelas como Hijas de la Luna (Foto: Instagram @michellerenaud)

En enero del año pasado, la actriz dio a conocer que decidió quitarse los implantes de seno para conservar su salud. Su decisión rápidamente generó polémica por la importancia que la industria de la televisión da a la belleza, pero también motivó a otras actrices para decir “no” a las operaciones estéticas.

Además de una cuestión de salud, Renaud habló del amor propio y la aceptación que hay detrás de una decisión como la que la tomó.

“En un sueño me dijeron que tenía ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’ (Enfermedad del implante mamario). Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, explicó al inicio de la publicación, en la que compartió una fotografía topless, ocultando sus senos con las manos.

Edición especial del programa Me Caigo de Risa donde homenajearon la novela RBD (Foto: Twitter @MeCaigoDeRisa)

El pasado 18 de marzo, Michelle Renaud fue la invitada especial del programa Me Caigo de Risa, esa edición puso a “La Familia Disfuncional” a homenajear a la telenovela adolescente Rebelde, que se transmitió en México del 2004 al 2006.

Los integrantes del elenco se vistieron de camisa blanca, portaron la corbata roja a cuadros agregando la falda y pantalón azul marino que caracterizaba a los estudiantes de la telenovela en la que la actriz le dio vida al papel de Michelle Pineda.

La reciente ruptura de Michelle Renaud con Danilo Carrera también la puso en el centro de la conversación, pues al parecer terminaron su relación con el mismo cariño con el que inició: “¡Es la primera vez en mi vida que al terminar con alguien recibo TANTOS mensajes de apoyo de amigos, familiares y nuestros bellos seguidores! ¡¡GRACIAS!! (...) En algún lugar nuestro amor triunfa”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: