Quién es el nuevo director latino de Transformers

Ángel Soto creará algo que no necesariamente conectará con las películas de Transformers dirigidas por Michael Bay. (Foto: captura de pantalla de Instagram @alohemingway)

De acuerdo con información de la agencia EFE, el puertorriqueño Ángel Manuel Soto será el director de la próxima película de Transformers, actualmente la producción se encuentra en sus primeras etapas, por lo que todavía no hay detalles sobre la trama o el elenco de la cinta.

El primer cortometraje de este director de 28 años se exhibió en dos eventos cinematográficos del 2011: el Festival de Cine de Cannes y el Sundance Film Forward y se tituló La Carta. Por otro lado su primer largometraje, La granja (2015) obtuvo el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Otro proyecto en el que estará trabajando Ángel Manuel Soto será el dirigir Blue Beetle, la primera película de Warner Bros y DC Comics que tendrá a un latino superhéroe como protagonista, es decir Jaime Reyes, un superhéroe con extraordinarios poderes derivados de un escarabajo. Esta producción tiene planeado estrenarse en otoño de este año.

La confirmación de la próxima entrega de Transformers se dio un año después de que Paramount anunciara que desarrollaba dos películas relacionadas con la serie animada de televisión; la primera sería escrita por James Vanderbilt, guionista de la película protagonizada por Adam Sandler, Misterio a Bordo (2019) y la otra por Joby Harold, guionista de la serie The Flash, que saldrá en 2022.

Una escultura del robot Bumblebee usando cubrebocas, perteneciente a la franquicia deTransformers, se ubica en el Children's Museum de Indianápolis, Estados Unidos. (Foto: Barbara J. Perenic/Columbus Dispatch-USA TODAY Sports)

El showrunner -máximo responsable de una película- de esta nueva producción de Paramount será Marco Ramírez, quien creará algo independiente que no necesariamente conectará con las anteriores películas de la franquicia Transformers, dirigidas en su mayoría por Michael Bay, quien se encargó de Transformers: El lado oscuro de la luna (2011), Transformers: Era de la extinción (2014) y Transformers: El último Caballero (2017).

Para esta nueva entrega se espera que regresen Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy y Tom DeSanto, productores de todas las películas anteriores de Transformers.

Con esta cinta Paramount Pictures pretende expandir la franquicia de Transformers pues el más reciente estreno de las películas de estos robots extraterrestres fue Bumblebee (2018) la cual obtuvo ganancias de 4.844 millones de dólares en taquilla. Estas historias están inspiradas en la serie animada de los años ochentas, dicho programa giraba en torno a la lucha sin fin de los Autobots, liderados por Optimus Prime, luchando contra los Decepticons, dirigidos por Megatron.

Fotograma cedido por Warner Bros donde aparece el actor Demián Bichir como Walter Simmons, durante una escena de la película "Godzilla vs. Kong" que en Estados Unidos se estrenó el pasado 31 de marzo en cines y HBO Max a la vez. EFE/Warner Bros.

Otras personalidades latinas que están triunfando en Hollywood son los mexicanos Demián Bichir y Eiza González, quienes hacen familia en “Godzilla vs. Kong” interpretando a los adinerados Simmons, un par de empresarios que buscan desarrollar una versión mecánica que pueda equipararse a Godzilla e incluso superarlo.

Para los actores mexicanos, participar en esta cinta con seres fantásticos tan emblemáticos del cine ha sido un sueño hecho realidad, pues sus personajes — padre e hija — se salen de los estereotipos con personalidades que pudieron desarrollar.

“Empezando porque no son latinos, no se especifica que sean latinos”, dijo Bichir a The Associated Press en una entrevista reciente por videollamada. “Lo importante es que dos actores mexicanos puedan hacer ese tipo de personajes, porque a veces los estereotipos y los encasillamientos son demasiado claros en esta industria”.

“El hecho de que Eiza y yo seamos parte de esta franquicia tan poderosa habla muy bien de mucha gente, nos sólo de ella y de mí”, agregó el actor nominado a un Oscar. “Habla muy bien de todos los artistas que hay en Latinoamérica, que estamos listos y somos capaces de librar cualquier reto”.

SEGUIR LEYENDO: