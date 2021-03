Esta es la razón por la que Justin Bieber saltó en defender a su esposa de unos paparazzi

Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group 1 FEBRUARY 2021 Beverly Hills, CA - *EXCLUSIVE* - Justin Bieber and wifey Hailey Bieber hold hands as they hop out of their new Tesla X to run a few errands in Beverly Hills.

Justin Bieber acusó a paparazzis de querer tomar fotos debajo de la falda de su esposa, Hailey Bieber, durante un encuentro en West Hollywood, California.

En un video compartido por la cuenta de Twitter de E! News, se puede observar cuando los paparazzi comienzan a disparar con sus cámaras para captar al joven matrimonio. No obstante, alrededor del segundo tres, se escucha una voz femenina que dice “I feel like up the skirt...”, lo que se traduce a “siento que por debajo de la falda…”, antes de que se interrumpa la oración.

En ese momento se puede ver a Hailey pasar por enfrente de los fotógrafos, seguida de su esposo. Momentos después se ve que ellos entran a una camioneta y se puede observar que mientras ambos comienzan a hablar, la puerta comenzaba a cerrarse.

“¡Felicidades por tu nuevo álbum Justin!”, le dijo uno de los fotógrafos. “Dios te bendiga, Justin”, dijo otro más.

Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Beverly Hills, February 20, 2021. Justin and Hailey Bieber step out for a late breakfast at Croft Alley in Beverly Hills wearing cozy outfits for a chill Saturday morning. The 26 year old singer kept things casual in a bright yellow Drew House hoodie paired with blue sweat pants and white trainers. While his 24 year old model wife was equally casual in a long grey coat over a cream knit outfit and orange Nike trainers.

Pero antes de que el auto se cerrara por completo, el intérprete de “Yummy” se dio la vuelta y decidió enfrentar a los camarógrafos: “¿Están fotografiando por debajo de su falda?”, dijo el cantante, indignado pero manteniendo la calma.

Los paparazzi entonces se defendieron: “¡Oh por dios, por favor, Justin!”, dijo una fotógrafa. “¿Por qué alguien fotografiaría por debajo de su falda?”, cuestionó otra.

A esto, el cantante simplemente respondió con cierta irritación: “Esa es la cuestión, ¿no?”, expresó. Por otro lado, otro de los retratistas le explicó que no había razones para que alguien hiciera algo así.

“¿Por qué haríamos eso? Vamos hermano, mira los videos ... Oye hermano, espero que tengas una buena noche. Hermano, hermano, hermano, nadie haría eso”, se defendió uno de los camarógrafos.

Photo © 2021 KCS Presse/The Grosby Group February 28, 2021. Justin Bieber and wife Hailey go on a romantic scroll on the streets of Paris.

El cantante simplemente aceptó la respuesta que le dieron y agradeció los buenos deseos de la última persona que habló con él. Después, no hizo más comentarios y se metió a la camioneta.

Por su parte, una de las personas que estuvo presente durante el incidente explicó a E! News que ninguno de los comunicadores trató de tomar fotografías de la modelo. La fuente además señaló que, si bien los fotógrafos tenían que pasar por debajo de una barrera instalada en la acera para obtener tomas de la pareja, no había intención de una toma debajo de la falda.

Por otro lado, el pasado 19 de marzo, el cantante publicó su sexto álbum de estudio, “Justice”, un trabajo inesperado que el artista canadiense preparó en silencio durante la pandemia y que vio la luz solo un año después de su anterior LP, “Changes” (2020).

Sobre el propósito balsámico de sus nuevas canciones, el propio músico ha dicho que “en estos tiempos en que nuestro planeta sufre tanto, la humanidad necesita la curación y también necesita justicia”, de ahí este disco, cuyo propósito es que “proporcione confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas”.

Photo © 2021 x17/The Grosby Group Justin Bieber wearing Yeezy vintage Cloud in Beverly Hills with wife Hailey Baldwin March 9, 2021

Bieber ha dado a conocer en las últimas semanas algunos de los temas que integran este trabajo, especialmente “Holy” junto a Chance The Rapper, pero también los cortes “Anyone”, “Lonely” con Benny Blanco y el más reciente de todos ellos, “Hold on”. “Justice” llega tras “Changes”, que obtuvo tres nominaciones en los últimos Grammy 2020, incluida la de “Mejor Álbum de Pop Vocal” y la de “Mejor Interpretación Solista Pop” para la canción “Yummy”, aunque no convenció en la misma medida a la crítica especializada, que recibió tibiamente su giro hacia el r&b.

Asimismo, aunque alcanzó el número 1 en la lista oficial de Billboard en EE.UU., sus ventas descendieron de manera considerable en aquel país respecto al previo “Purpose” (2015). De hecho, pese a ser su primer disco en 5 años, en su estreno en el mercado y sin apenas competencia cosechó casi un tercio de unidades frente a su predecesor.

“Justice” se presentó como una oportunidad de resarcimiento para Bieber y, sobre todo, como una muestra decidida de su retorno a la actividad musical tras haber superado algunos de sus años más difíciles.

SEGUIR LEYENDO: