El divertido anuncio de Luis Hernández “El Matador” sobre su participación en “The Suicide Squad”

El futbolista agradeció a James Gunn por su participación en "The Suicide Squad" (Foto: Especial)

El ex futbolista Luis Arturo Hernández Carreón, simplemente conocido como Luis Hernández, agradeció a James Gunn por incluirlo en su nueva película de “The Suicide Squad”.

A través de su cuenta de Twitter, el Matador publicó la fotografía del nuevo villano, Brian Durlin, también conocido como Savant, quien es interpretado por Michael Rooker (Yondu en “Guardianes de la Galaxia”). El personaje estaba vestido con un traje naranja, de los que utilizan los reos en Estados Unidos, no obstante la similitud con del mexicano con el actor se dio gracias a su larga melena rubia.

“¡He estado esperando por este momento! ¡Gracias James Gunn! Estoy en el Suicide Squad”, expresó Hernández Carreón.

Mientras que el ex deportista solamente compartió la imagen del personaje en el trailer, algunos de sus seguidores se tomaron la molestia de hacer un photoshop con la cara de el Matador sobre la del actor, así como la playera de la selección mexicana con el número 15.

"El Matador" publicó una imagen del personaje (Foto: Twitter/elmatadorpr)

Esta no es la primera vez que el ex futbolista hace referencia a su parecido con Michael Rooker, ya que en julio del año pasado, Hernández Carreón bromeó con sus seguidores de Tik Tok que él era Yondu en realidad e incluso alcanzó el reconocimiento del director de “Guardianes de la Galaxia”, James Gunn.

Después de que numerosos memes hicieran referencia del parecido del ex futbolista con el personaje de estos filmes, Yondu, Hernández hizo un video en el que reveló “su verdadera identidad”.

En su video hecho durante los primeros meses de la cuarentena, el deportista se caracterizó de este personaje con la ayuda de pintura azul, un tipo de peluca, una chamarra de piel y por supuesto, la canción “Come and Get Your Love” de Redbone.

“Entiendo que este es un famoso jugador de fútbol mexicano que todos dicen que se parece a Yondu”, dijo con un emoji de risa, el director de ambas entregas de la saga cuando vio el video.

Uno de sus seguidores creó un foto montaje (Foto: Twitter/akyanyme)

El ex deportista se dio cuenta de la reacción de Gunn y le contestó que estaba listo para grabar la próxima entrega de las películas.

“¡Guau! Muchas gracias. Agradezco tu mensaje. Estoy realmente emocionado por ello. No puedo esperar, ¡estoy listo para la próxima saga de ‘Guardianes de la Galaxia’! Saludos cordiales James Gunn”, escribió el ex futbolista en su cuenta de Twitter.

La conversación entre ambos continuó, y aunque no le ofreció un papel en la tercera parte de la saga, en ese entonces le adelantó que uno de los personajes de la segunda entrega del “Escuadrón Suicida” tendría similitudes con él.

“Supongo que también te parecerás mucho a un personaje en The Suicide Squad, que podría terminar siendo un atuendo aún más divertido para usted”, adelantó Gunn. A lo que Hernández le respondió que contara con él, “Estoy adentro”.

El Matador ya había imitado la actuación de Rooker en julio pasado (Foto: @elmatadorpr / Twitter - captura de pantalla)

Escenas gore de King Shark, un Kaiju y la adición de Idris Elba como Bloodsport, son algunas de las imágenes que dejó el primer adelanto de “The Suicide Squad”. La película promete ser una versión renovada de la franquicia, luego del fracaso en crítica que obtuvo la primera parte, Suicide Squad (2016).

Este filme adquiere un nuevo tono y personalidad bajo Gunn, quien ha plasmado su estilo particular en películas como “Guardianes de la Galaxia” (2014). De acuerdo con el primer adelanto, la cinta tendrá un humor ácido y escenas más explícitas en comparación de la versión dirigida por David Ayer.

