Qué actor mexicano aparece en el tráiler de “The Suicide Squad”

Se tiene previsto que la película sea estrenada el próximo 6 de agosto en cines y en la plataforma HBO Max (Captura: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

El universo cinematográfico de DC ahora mismo tiene los reflectores puestos encima. Ya para este momento el primer tráiler de The Suicide Squad es considerado un acierto y es que en tan tan sólo 3 minutos que dura el avance, ya hay muchas cosas prometedoras para este nuevo filme que fue dirigido por James Gunn, mejor conocido por su trabajo en la saga de Marvel de Guardianes de la Galaxia.

Pero eso no es todo. Más allá de lo impresionante que era ver a varios actores y actrices de talla internacional encarnando a un grupo de antihéroes, resaltó la variedad que habrá en el reparto. De hecho, aunque sólo por un segundo, fue imposible ignorar que cierto actor mexicano formará parte de esta producción enorme. ¿Pero de quién se trata?

Este actor es Joaquín Cosío, de quien por ahora no se sabe qué función cumplirá dentro del filme de antihéroes, pero que se le puede ver en el minuto 1:46 del avance en medio de una cuadrilla de soldados mientras observa con desconcierto hacia la lejanía. Esta no es la primera aparición de Cosío en una película hollywoodense, en 2008 tuvo una aparición especial en 007: Quantum of Solace donde interpretó al General Medrano.

Joaquín Cosío forma parte del reparto mexicano que estará presente dentro de la película de DC (Captura: Twitter: @SuicideSquadWB)

No obstante, será mucho más ubicado por sus papeles en películas mexicanas. La presencia de Joaquín se hace sentir a través de los usos variados que hace de su aspecto malencarado, imponente y un poco amenazante. Si bien destaca como un antagonista, también puede brindar toques de comedia.

Algunas de sus actuaciones más recordadas podrían ser en cintas como El tigre de Santa Julia, Matando Cabos (como Rubén, el “Mascarita) o en Rudo y Cursi. Sin embargo, uno de los personajes por los que es más reconocido es por el violento y cínico Cochiloco en El Infierno.

Por supuesto, el General Sánchez (que así se llama el personaje de Cosío) no formará parte del equipo alocado e irreverente del Escuadrón Suicida, pero de ahí cabe la duda de si será un aliado, un enemigo o un obstáculo molesto del que Harley Quinn y compañía deba deshacerse como sólo ellos saben.

Aunque realmente es una secuela, The Suicide Squad también podría contar como un inicio desde cero para la saga (Foto: IMDB)

¿De qué tratará The Suicide Squad?

Esta es parte de la sinopsis oficial que reveló Warner: “¿Cuál es la tarea de vida o muerte del día? Reunir a una colección de estafadores, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn”. Al parecer, estos villanos forzados a ayudar deben completar una misión de búsqueda y destrucción en “la remota isla de Corto Maltese”.

El único que podrá mantener a raya a todos estos extraños y coloridos personajes será el Coronel Rick Flag, quien responderá por Amanda Waller quien repite la misma amenaza que hizo a la primera cuadrilla del Escuadrón Suicida: “un movimiento en falso y están muertos (ya sea a manos de sus oponentes, un compañero de equipo o la propia Waller). Si alguien está haciendo apuestas, las probabilidades están en su contra”.

De lo que fue posible ver en el adelanto, Waller repitió las mismas estrategias que puso los primeros villanos que reclutó; es decir, si aceptan el trato de colaborar con ella, tendrán una reducción de 10 años de condena en prisión. Además de ello, también les implanta la misma bomba en la cabeza que podrá accionar en cualquier momento si alguno de ellos tiene la osadía de desobedecer sus órdenes.

James Gunn ahora estará a cargo de dirigir a este grupo de antihéroes (EFE/Franck Robichon/Archivo)

La primera entrega de este grupo de antihéroes fue hecha bajo la dirección de David Ayer en 2016, y fue aplastada tanto por la crítica como por el público. Ahora viene James Gunn a tomar la batuta para darle un giro fresco a esta saga haciendo uso de su humor ácido, con escenas mucho más explícitas y una onda retro perceptible tanto en los trajes de los personajes, como por su característico uso de la música.

SEGUIR LEYENDO: