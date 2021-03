Qué programa de Televisa superó en rating a “Exatlón”

La final de Exatlón entre los 'Titanes' y los 'Héroes' se transmitirá el próximo 4 de abril (Foto: Twitter/@Exatlón_Mx)

La cuenta de Prensa Televisa compartió en Twitter el estado de la audiencia de una de sus telenovelas, pues el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Juan Osorio, superó en televidentes por un 17% de espectadores al programa deportivo Exatlón, que se transmite por Azteca Uno.

“@qlepasafamilia superó a su competencia por 17% y se posicionó como lo más visto en el prime time con una audiencia de 2.7 millones de televidentes. ¡Gracias por tu preferencia!” escribió la cuenta de prensa de dicha televisora, en la cual se informan constantemente los números de rating de su programación.

El momento de la noche en que ambos programas se pelean por la audiencia mexicana es a las 20:30 horas, ya que esta es la hora en que coinciden al comienzo de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, de Televisa y aunque Exatlón lleve para entonces una hora de emisión, el programa de desafíos físicos no termina hasta las 22:30 horas.

Tuit donde se muestra la comparación de audiencia entre los dos programas (Foto: captura de pantalla de Twitter @Televisa_prensa)

Ambos programas ocupan el llamado Prime Time u horario estelar, el cual ocurre entre las 20:30 y las 22 horas. Se trata de una franja de tiempo en el espacio de una televisora que está pensado para la familia, pues se supone que es cuando hay más disponibilidad de mirar un programa de entretenimiento según las actividades diarias de las personas.

De acuerdo con la información de Prensa Televisa, 2.7 millones de personas sintonizaron la telenovela de comedia romántica ¿Qué le pasa a mi familia?, la cual se estrenó en enero de este año y se transmite por El Canal de las Estrellas.

Aunque las cifras muestren que superó al programa Exatlón, algunos de los seguidores de la cuenta de Televisa no creen que los números reflejen que es una telenovela de calidad. “Jajaja 2.7 no es nada. Las buenas novelas alcanzan hasta los 4.0 y esta novela tan mala llena de personajes y situaciones ridículas pues no hay manera...” escribió uno de ellos.

Hace pocas semanas el productor de ¿Qué le pasa a mi familia? estuvo envuelto en una polémica, sin embargo ya se disculpó. (FOTO: ERNESTO PONCE- EFE- ARCHIVO)

El actor Gonzalo ‘N’ formaba parte del elenco de esta telenovela; sin embargo, la actriz Daniela Berriel lo denunció como cómplice del ataque sexual que sufrió en Acapulco hace un año así que el productor Juan Osorio tomó la decisión de retirarlo de su papel. Hace cuatro días se confirmó que Fernando Noriega se integró a ¿Qué le pasa a mi familia? para interpretar el papel de ‘Mariano Rueda’.

Sin embargo, el productor se vio envuelto en la polémica por un comentario que hizo y es respecto a su posible detención. Osorio refirió que no le incumbía porque no sucedió durante su novela y agregó: “Esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir”.

De inmediato, su declaración llegó a oídos de la familia de Berriel y causó el enojo del papá de la actriz, quien tundió en Twitter al productor llamándolo “un machista igual de cobarde”. También le escribió: “Me indigna que sigan existiendo escorias como tú, mi hija es víctima y tú te atreves a expresarte así de ella. Quisiera verte algún día para que sepas que estoy para defenderla de tipejos como tú”.

Al final, Osorio hizo un video donde habló directamente a la cámara y dijo: “Con pena y vergüenza estoy aquí dándole la cara a Daniela Berriel y a su padre, Mario Berriel, por el comentario desacertado y mal hecho de mi parte”. La familia Berriel aceptó la disculpa y Daniela expresó que lamentaba que más personas se involucraran en el proceso legal por el que está pasando.

SEGUIR LEYENDO: