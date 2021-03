“Lo veía muy rojo”: Galilea Montijo contó cómo detectó la COVID-19 en su hijo

Galilea Montijo se reintegró al equipo de Hoy tras su segunda cuarentena por COVID-19 en marzo de este año (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

“A mi hijo le dio COVID y yo no sabía de este síndrome”, confesó Galilea Montijo, quien a principios de marzo se reintegró a sus actividades después de su segunda infección del virus SARS-CoV-2.

La conductora contó en Hoy cómo fue que su hijo Mateo vivió su contagio por coronavirus y platicó sobre las secuelas que el niño presentó.

A unos días de las vacaciones de semana santa, la conductora expresó sus dudas respecto a las secuelas que presentó el pequeño ante dos especialistas.

“La primera vez no le hicimos la prueba, porque no lo creímos necesario, lo tratamos como si tuviera”, relató que en noviembre del año pasado, Galilea y su familia resultaron positivas a la enfermedad.

A pesar de que en su momento la conductora comunicó que tanto ella como su esposo, Fernando Reina Iglesias y su hijo, Mateo, se encontraban estables, compartió que esta segunda vez los síntomas les habían pegado más fuertes.

Galilea Montijo contó como fue su experiencia (IG: galileamontijo)

En cuanto a la experiencia con su hijo, Galilea expresó: “En esta segunda ocasión lo veía muy rojo, pero muy muy rojo, entonces empezaron las temperaturas. Le hicimos la prueba y efectivamente salió positivo. Algo que yo dije fue cómo se trataba a los niños como si lo tuvieran, aunque no lo tuvieran”, dijo haciendo referencia al supuesto mito de que a los niños están exentos al COVID-19.

Cuando anunció su segundo contagio, Galilea Montijo compartió en el programa por medio de una videollamada los síntomas que padecía: “Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza. Lo agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible”.

En ese momento también comunicó que su hijo estaba presentando temperaturas muy altas, pero que fuera de eso se encontraba estable.

Además, Galilea se encontraba sorprendida de haberse infectado de nuevo. “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”, dijo en febrero de este año, cuando aún se encontraba esperando los resultados de la prueba que saldría positiva.

Video: Hoy / Las Estrellas.

Ante el nuevo contagio de Galilea Montijo, todo el programa de Hoy se sometió a pruebas para descartar más contagios, pues todos los conductores han padecido al menos una vez la enfermedad, menos Raúl “El Negro” Araiza.

Según Andrea Legarreta, el contagio de Galilea se dio de parte de uno de sus chóferes a pesar de que tomaron todas las medidas necesarias. “Pero así pasa, no es de encontrar culpables, sólo sucede y hay que recordar que a pesar de todos estamos expuestos”, sentenció la también conductora del programa Hoy.

El especialista invitado, el doctor Manuel Soriano, explicó que los niños pueden presentar un síndrome inflamatorio que puede llevar a la muerte si no se trata adecuadamente 10 a 40 días después de haber padecido el virus.

“Las dos primeras noches, unas fiebres espantosas, pobrecito, durante toda la madrugada. Al tercer día, como buen niño ya estaba corriendo, ya no tenía nada, aunque seguíamos en cuarentena”, dijo.

Entre los síntomas que significan las secuelas por COVID-19 en niños son fiebre, dolor abdominal, ronchas, conjuntivitis y lengua de diferente color.

