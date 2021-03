“Me pegó mucho más fuerte”: Galilea Montijo aún tiene COVID-19 y su esposo también está contagiado

Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina (IG: reinaiglesias)

La presentadora de Televisa Galilea Montijo reveló que su esposo, Fernando Reina Iglesias, finalmente también resultó contagiado de COVID-19.

En un enlace con sus compañeros del programa Hoy, la integrante del matutino de Televisa dio detalles de su estado de salud y el de su familia.

“Yo que sé con este virus, les quiero contar quiero contar que el día de hoy vienen a hacernos la segunda prueba a Mateo, a mi esposo Fer, que resulta ser, se acuerdan aquella vez que les dije que gracias a Dios había salido ‘positivo’, pues nanais, tres días después le hacemos la prueba y salió también ‘negativo’, entonces los 3 encerrados”, comentó a sus compañeros, quienes aclararon a Gali que había dicho al revés los resultados (es decir, salieron positivos en lugar de negativos).

Montijo aprovechó para aclarar que en este segundo contagio de COVID-19 sus síntomas fueron mucho más fuertes, pero -afortunadamente- tanto ella como su familia se encuentran bien.

Galilea Montijo ha estado fuera de hoy desde hace más de 15 días

“Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día, pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte”, detalló.

Galilea aprovechó para agradecer los mensajes que ha recibido y dijo a sus compañeros de Hoy que los extraña mucho.

Fue el pasado 23 de febrero cuando se dio a conocer el segundo contagio de una de las presentadoras consentidas de Televisa.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, dijo sobre su estado de salud.

Video: Hoy / Las Estrellas.

En aquella ocasión fue cuando dijo que su esposo no estaba contagiado de Sars-CoV-2. “Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, comentó entre risas.

También en aquel momento Montijo destacó que continuaría aislada en su casa, en espera de que la vuelvan a dar de alta, por lo que pidió creer en los segundos contagios de COVID-19: “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”.

Aunque han pasado más de 15 días de aquel contagio, debido a sus nuevos resultados, Galilea Montijo aún no ha podido reincorporarse al programa Hoy.

