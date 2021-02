Andrea Legarreta reveló cómo funcionará “Hoy” tras el nuevo contagio de COVID-19 de Galilea Montijo

La foto en la que Legarreta miraba con amor a Galilea

El nuevo contagio de COVID-19 de Galilea Montijo encendió las alertas dentro del programa matutino, Hoy, y se pensó que podría haber cambios al interior de una de las producciones más logevas de Televisa, pero es Andrea Legarreta quien despejó todas las dudas sobre la situación.

Los conductores se sometieron a pruebas para descartar la enfermedad y es que hay que recordar que los presentadores del programa de revista, excepto Raúl “El Negro” Araiza, ya tuvieron coronavirus el año pasado.

De acuerdo con los resultados de estas pruebas, ninguno de los famosos tiene COVID-19 y por esta razón la productora Andrea Rodríguez decidió no dividir al equipo como sí se hizo el año pasado, cuando los contagios se encontraban en el punto más álgido.

Andrea Legarreta comentó más sobre este tema en entrevista con la prensa y en la que estuvo el periodista Eden Dorantes.

“Al parecer no (los dos grupos de conductores). Hasta ahorita, todos hemos salidos negativos y nada más faltó Polito, pero se la fue a hacer hoy. Hemos tenido suerte, pero vamos a esperar unos días y a ver qué suceden, si las cosas cambian lo sabrán”, comentó.

“Pero nos dijeron que hasta ahorita seguimos igual”, afirmó la consagrada conductora del programa matutino.

Andrea Legarreta tuvo la oportunidad de revelar quién pudo contagiar a su compañera y amiga, Galilea Montijo, aunque resaltó que no es culpa de nadie porque en esta situación, la enfermedad puede venir de cualquiera.

“Nosotros, de alguna manera, hemos estado saliendo desde que inició la pandemia y hemos estado en lugares públicos que tienen las medidas de seguridad como un restaurante, pero la verdad es que muchas veces no sabes ni dónde fue o cómo llegó. Al parecer lo de Gali fue a través de uno de sus choferes, pero así pasa, no es de encontrar culpables, sólo sucede y hay que recordar que a pesar de todos estamos expuestos”, concluyó la famosa conductora.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Galilea Montijo anunció el pasado lunes los detalles de su segundo contagio de COVID-19. En plena transmisión, la conductora explicó que su ausencia obedece a que otra vez está enferma de coronavirus, por lo que permanecerá aislada con algunos síntomas muy similares al padecimiento que le fue diagnosticado en noviembre pasado.

“Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar... Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, dijo sobre el resultado que fue confirmado por la prueba del laboratorio.

Destacó que no le ha faltado el aire, con lo que sí padeció en noviembre pasado y relató que ha tenido signos muy similares a los de la ocasión anterior. Su hijo sí ha presentado fiebres altas.

“Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, comentó entre risas.

Video: Hoy / Las Estrellas.

Montijo destacó que continuará aislada en su casa, en espera de que la vuelvan a dar de alta, por lo que pidió creer en los segundos contagios de COVID-19: “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”.

Andrea Legarreta y Raúl “El Negro” confirmaron que ningún otro integrante de Hoy resultó positivo a coronavirus.

