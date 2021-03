“No, mi amor, no eres intergaláctico”: Niurka Marcos respondió a Joaquín Bondoni

Niurka Marcos le dice a Joaquín Bondoni que él no es un 'ser universal intergaláctico' y que necesita desarrollar su humildad (Foto: Instagram / @niurka.oficial @joaquinbondoni)

Joaquín Bondoni llamó la atención de los medios por identificarse como un “ser universal intergaláctico” y aparecer en el Aeropuerto de la Ciudad de México con un radical cambio de look, a lo que Niurka Marcos declaró que Bondoni necesita enfocarse y trabajar más en su humildad, pero es algo que comprenderá con la edad.

Niurka Marcos, madre de Emilio Osorio, el joven actor con junto al que Bondoni saltó a la fama, expresó en entrevista para Sale el Sol que está de acuerdo en la manera de pensar de Joaquín, pues ella también “es muy amante del alma de las personas”, pero no considera que el actor sea un ‘ser universal intergaláctico’.

El actor y cantante de 17 años, Joaquín Bondoni, ha estado recibido comentarios desde que a inicios de este mes declaró que no se identifica con su propio cuerpo y no tiene identidad sexual, además es difícil para él describirse, pues se considera un alma vieja que utiliza su cuerpo como un “coche biológico para moverte a través de tu espíritu en la tierra”. Desde entonces, medios esperaban su regreso de Monterrey para apreciar los cambios que su “despertar espiritual” le había acarreado.

Niurka Marcos niega que Joaquín Bondoni sea un 'ser universal intergaláctico' y Galilea Montijo le dice 'reptiliano' (Foto: @joaquinbondoni)

“Yo creo que tiene algo de razón porque yo soy muy amante del alma de las personas. Para mí todos los seres humanos son iguales. En ese punto sí estoy muy de acuerdo, pero no, el ser humano necesita enfocarse y eso es algo que Joaquín va a entender en el transcurso de su crecimiento y de su desarrollo”, respondió la vedette cuando le pidieron su opinión acerca del modo de pensar del actor.

Ya que Niurka no está de acuerdo con lo que actualmente piensa Joaquín, agregó un mensaje para el actor: “No, mi amor. No, Joaquín. No eres intergaláctico ni eres un ser, eres una persona que ríe, llora, cag*, te equivocas, aciertas, como todas las personas”.

Marcos agregó que comprende que Joaquín piense así, pues “el ser humano necesita un enfoque, una luz, un patrón, es el instinto natural”, pero también declaró que el joven necesita desarrollar más sus sentimientos y su humildad.

Bondoni caracterizó a Cuauhtémoc “Temo” López en las telenovelas Mi marido tiene familia y Juntos, el corazón nunca se equivoca, en las que también participó Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor de ambas telenovelas, Juan Osorio. En dichas producciones, Emilio interpretó a Aristóteles Córcega, pareja de ‘Temo’, por la cual se origino la ola “Aristemo”, en la cual obtuvieron fans de todo el mundo por la buena química que mostraban en pantalla.

Joaquín Bondoni y Emilio Osorio protagonistas de la ola 'ArisTemo' de 'Mi familia tiene familia' y 'Juntos el corazón nunca se equivoca', por las cuales saltaron a la fama (Instagram/mimaridofamof)

Joaquín reveló que actualmente no sabe nada de Emilio Osorio y no existe una amistad entre ellos, pero comprende que cada quien tuvo que tomar su camino y le desea lo mejor.

No es el primer comentario que una celebridad le hace a Bondoni; el lunes, después de que una de las presentadoras en el programa Hoy repitiera cómo se identifica el actor, Galilea Montijo dijo “¡reptiliano!”, refiriéndose a Joaquín. Ante este comentario, el también actor y padre de Joaquín, Uberto Bondoni, arremetió en defensa de su hijo a través de redes sociales y pidió que se le tuviera respeto al joven actor, pues es una figura pública, pero sigue siendo menor de edad.

Joaquín declaró que no le importan las críticas que ha recibido tras su cambio de pensamiento e imagen, pues la paz necesaria sólo la encontrará en él, porque las personas dominan a otras sólo si quieren y él no permite eso.

